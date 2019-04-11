Происшествия

сегодня, 14:35

Накуролесивший в Липецке водитель будет лишён прав дважды

9 1323
#Авария #ДТП
3
Накуролесивший в Липецке водитель будет лишён прав дважды

Мужчина успел отметиться в Краснодарском крае.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, задержанный вчера вечером в Липецке водитель автомобиля «Лада Гранта» будет лишён прав.

Напомним, что вечером 10 апреля водитель «Лады Гранта» устроил три аварии: на кольце 9-го микрорайона, площади Космонавтов и улице Водопьянова. Неадекватного водителя задержили погнавшие за ним свидетели и участники ДТП.

Известно, что водителю «Гранты» - 45 лет. Он и раньше нарушал правила дорожного движения. Так, 8 марта автоинспекция Краснодарского края оформила представление в суд о лишение мужчины водительских прав. 

В Липецке водителя будут судить за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Вчера он отказался ехать к медикам, а на вопрос «под чем ты?» отвечал - «подо всем».

Официально в автоинспекции зарегистрировано  всего одно из трёх ДТП неадекватного лихача - столкновение с иномаркой на улице Водопьянова. В полицию и к медикам никто после череды аварий не обращался, так что пострадавших нет.
9 1323
#Авария #ДТП
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Смеюсь и плачу

8 минут назад
Теперь интересно пострадавшие как с него будут получать убытки?
ответить

Полиции

26 минут назад
11 мкр., он до сих пор гоняет на бешеной скорости на серебристой восьмерка или девятке с черным капотом
ответить

11 мкр.

33 минуты назад
На 11 мкр.второй день по району гоняет пьяный цыган или дикий горец
ответить

МИРОТВОРЕЦ

35 минут назад
Кэп ... красава ... точно подметил !!!!!!
ответить

Водила

35 минут назад
Конфисковывать авто надо у таких ублюдков
ответить

Кэп

55 минут назад
наш возле гранда порканулся, чуть не обосрались, а вот и ответочка от интеллегента с 36 регионом!
ответить

Хахахахахххахахаааахааххаахахахах

сегодня, 15:00
и после первого лишения права вернут, а потом опять с позором отнимут )))))))))))))))))))))))))
ответить

Хахахахахххахахаааахааххаахахахах

сегодня, 14:59
Даёшь ТРИЖДЫ! и пять пожизненных )))))))))))))))))))))))))))))))
ответить

кот

сегодня, 14:51
где в Липецке площадь Космонавтов?
ответить

Еще в рубрике

Пропавшая в Липецкое пенсионерка найдена мертвой в соседнем регионе
#пропавшие без вести
Пропавшая в Липецкое пенсионерка найдена мертвой в соседнем регионе

40 минут назад

Происшествия
Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»
#грабеж
17
Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»

сегодня, 13:52

Происшествия
Прокуратура выявила факт сексуального насилия в учебном заведении
#изнасилование
31
Прокуратура выявила факт сексуального насилия в учебном заведении

сегодня, 12:46

Происшествия
Вторая авария неадекватного водителя «Лады» попала на видео
#авария #ДТП
10
Вторая авария неадекватного водителя «Лады» попала на видео

сегодня, 10:43

Происшествия
Гибель мужчины на крыше вагона попала на видео
#несчастный случай
15
Гибель мужчины на крыше вагона попала на видео

сегодня, 10:42

Происшествия
От него остались только ботинки
#несчастный случай
15
От него остались только ботинки

сегодня, 09:42

Происшествия