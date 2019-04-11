Происшествия
сегодня, 14:35
Накуролесивший в Липецке водитель будет лишён прав дважды
Мужчина успел отметиться в Краснодарском крае.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, задержанный вчера вечером в Липецке водитель автомобиля «Лада Гранта» будет лишён прав.
Напомним, что вечером 10 апреля водитель «Лады Гранта» устроил три аварии: на кольце 9-го микрорайона, площади Космонавтов и улице Водопьянова. Неадекватного водителя задержили погнавшие за ним свидетели и участники ДТП.
Известно, что водителю «Гранты» - 45 лет. Он и раньше нарушал правила дорожного движения. Так, 8 марта автоинспекция Краснодарского края оформила представление в суд о лишение мужчины водительских прав.
В Липецке водителя будут судить за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Вчера он отказался ехать к медикам, а на вопрос «под чем ты?» отвечал - «подо всем».
Официально в автоинспекции зарегистрировано всего одно из трёх ДТП неадекватного лихача - столкновение с иномаркой на улице Водопьянова. В полицию и к медикам никто после череды аварий не обращался, так что пострадавших нет.
Напомним, что вечером 10 апреля водитель «Лады Гранта» устроил три аварии: на кольце 9-го микрорайона, площади Космонавтов и улице Водопьянова. Неадекватного водителя задержили погнавшие за ним свидетели и участники ДТП.
Известно, что водителю «Гранты» - 45 лет. Он и раньше нарушал правила дорожного движения. Так, 8 марта автоинспекция Краснодарского края оформила представление в суд о лишение мужчины водительских прав.
В Липецке водителя будут судить за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Вчера он отказался ехать к медикам, а на вопрос «под чем ты?» отвечал - «подо всем».
Официально в автоинспекции зарегистрировано всего одно из трёх ДТП неадекватного лихача - столкновение с иномаркой на улице Водопьянова. В полицию и к медикам никто после череды аварий не обращался, так что пострадавших нет.
Смеюсь и плачу
Полиции
11 мкр.
МИРОТВОРЕЦ
Водила
Кэп
Хахахахахххахахаааахааххаахахахах
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кот