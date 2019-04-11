Экс-глава ГИБДД Кузбасса выплатил родственникам погибших в ДТП 5 млн рублей

Бывший начальник ГИБДД Кемеровской области Юрий Мовшин, осужденный за ДТП с четырьмя погибшими, выплатил пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам жертв аварии.





Всего на контроле у кузбасских приставов находится 11 исполнительных производств, по которым Мовшин должен выплатить 7,5 миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибших в смертельной аварии в апреле 2016 года. Накануне на депозитный счет ОСП по Ленинскому району г. Кемерово поступили 1,4 млн рублей.



Помимо этого с осужденного экс-начальника ГИБДД Кузбасса будет взыскано 525 тысяч рублей исполнительского сбора или 7% от суммы долга.



Авария, о которой идет речь, произошла 23 апреля 2016 года. Юрий Мовшин за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser на скорости около 130 км/ч он протаранил Toyota Premio.





В салоне пострадавшего автомобиля находились водитель и четыре девушки. Две из них погибли на месте, ещё две умерли в больнице. Водитель Toyota Premio был травмирован. – Экс-начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, отбывающий наказание за смертельную аварию в колонии общего режима в Свердловской области, выплатил родственникам погибших в ДТП 4,9 миллионов рублей, – сообщает VSE42.Ru со ссылкой на УФССП по Кемеровской области.Всего на контроле у кузбасских приставов находится 11 исполнительных производств, по которым Мовшин должен выплатить 7,5 миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибших в смертельной аварии в апреле 2016 года. Накануне на депозитный счет ОСП по Ленинскому району г. Кемерово поступили 1,4 млн рублей.Помимо этого с осужденного экс-начальника ГИБДД Кузбасса будет взыскано 525 тысяч рублей исполнительского сбора или 7% от суммы долга.Авария, о которой идет речь, произошла 23 апреля 2016 года. Юрий Мовшин за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser на скорости около 130 км/ч он протаранил Toyota Premio.В салоне пострадавшего автомобиля находились водитель и четыре девушки. Две из них погибли на месте, ещё две умерли в больнице. Водитель Toyota Premio был травмирован. Ранее Мовшин уже становился участником смертельного ДТП. В 2011 году иномарка экс-главы ГИБДД Кузбасса столкнулась с ВАЗ-2114, водитель которого погиб. Позднее Мовшина признали невиновным.

фото VSE42.Ru.