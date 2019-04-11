Происшествия

35 минут назад

Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»

11 1091
#грабеж
Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»

Преступление было совершено в гаражном кооперативе.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор мужчине, напавшему на мотоциклиста. Подсудимый скинул байкера с «Ямахи» и угнал его транспорт. Все эти действия были расценены как грабеж.

Преступление было совершено в ночь на 18 июня 2018 года в гаражном кооперативе «Сокол», в районе улицы Северная. Злоумышленник подстерег там незнакомого ему мотоциклиста. Мужчина бросился на него, дарил по голове и выбил из седла «Ямахи». Нападавший продолжил избивать уже лежащего на земле байкера. Потом злоумышленник сел на «Ямаху» и скрылся. Ущерб от грабежа составил 174 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в грабеже. Ему назначили наказание в виде полутора лет условного срока с аналогичным испытательным. Кроме того, грабитель возместит причиненный ущерб.
11 1091
#грабеж

Комментарии (11)

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ins

1 минуту назад
полтора года условно за грабёж. Надо записать.
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к ардаш

6 минут назад
Его сначала надо одеть на кожанный . а затем условно выдавать
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ВОРЧУН

10 минут назад
гость, всё правильно написано - дарил удары!
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---------------

11 минут назад
надо еще в каску байкеру нас...ть
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Это не конь

21 минуту назад
Это козел
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один голос

23 минуты назад
не тот ли это поп, которого обчистили в штатах
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Бардак

23 минуты назад
В США этому грабителю впаяли бы 5 лет ,в бандитское стране рашке год условно
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А

25 минут назад
не проник ли злоумышленник в глиненную пящеру байкера?
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да уж

27 минут назад
Эти байкеры кого хошь доведут.!
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Нищеброды двухколёсные

28 минут назад
Какп, то помойка,а людям покоч от неё нет! Жаль не добили, урода
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