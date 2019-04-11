Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»

Преступление было совершено в гаражном кооперативе.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор мужчине, напавшему на мотоциклиста. Подсудимый скинул байкера с «Ямахи» и угнал его транспорт. Все эти действия были расценены как грабеж.



Преступление было совершено в ночь на 18 июня 2018 года в гаражном кооперативе «Сокол», в районе улицы Северная. Злоумышленник подстерег там незнакомого ему мотоциклиста. Мужчина бросился на него, дарил по голове и выбил из седла «Ямахи». Нападавший продолжил избивать уже лежащего на земле байкера. Потом злоумышленник сел на «Ямаху» и скрылся. Ущерб от грабежа составил 174 000 рублей.



Суд признал мужчину виновным в грабеже. Ему назначили наказание в виде полутора лет условного срока с аналогичным испытательным. Кроме того, грабитель возместит причиненный ущерб.