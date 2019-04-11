Третья серия выстрелов подвела Максима Смыкова в Кубке мира

Липчанин не сумел выйти в финал соревнований в ОАЭ.

Липчанин Максим Смыков не сумел подняться на пьедестал почета 2-го этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Аль-Айне (ОАЭ).

Несмотря на неплохой старт в упражнении «трап» (всего один промах за 50 выстрелов в первый день), липчанин не смог пробиться в финал. Максима подвела третья серия (25 выстрелов), в течение которой он совершил три промаха, что слишком много на соревнованиях такого уровня. Смыков пытался спасти ситуацию – четвертую серию отстрелял без единой помарки, в пятой промазал всего один раз. Но итоговый результат – 120 точных выстрелов из 125 оставил липчанина всего лишь на 32-м месте.

Для гарантированного выхода в финал требовались 123 (!) точных выстрела, при 122-х спортсмены спорили между собой в перестрелке.

В финал прошел другой россиянин олимпийский чемпион-2004 москвич Алексей Алипов – 123 очка в квалификации. Но в решающем споре он выбыл из борьбы вторым – 26 очков, заняв итоговое 5-е место.

Победителем стал Йосип Класнович из Хорватии. Он оказался единственным участником, кто не допустил ни единого промаха в квалификации – 125, а затем разбив 47 тарелочек в финале.

Второе место занял Сават Сресфапорн из Таиланда – 122+10 на квалификационном этапе и 47- в финале. Их спор за «золото» с хорватом решила перестрелка, в которой европеец был точнее – 9:8. Замкнул «тройку» призеров немец Пауль Пигорш – 123+34.Всего на огневой рубеж вышли 142 участника.



Напомним, ранее Татьяне Барсук в женском «трапе» не хватило одного точного выстрела для выхода в финал.



Фото visualrian.ru

