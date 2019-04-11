Труп 66-летнего рыбака с дырой в груди нашли под Новокузнецком

В Новокузнецке родные 66-летнего мужчины нашли его тело у реки с дырой в груди. Вскоре выяснилось, что пенсионера убили из-за его машины.

Как сообщает VSE42.RU , мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Его родственники забили тревогу и отыскали свидетеля, видевшего пропавшего на берегу реки.

Там родные пенсионера и наши его тело. Мужчина лежал на поверхности замерзшей реки с дырой в груди. В происшествии стали разбираться правоохранители.

Следователи выяснили, что пропал автомобиль погибшего. Поиски дали результат: транспортное средство было обнаружено сожженным в Омской области. Путем сопоставления фактов стражи порядка установили, где находился автомобиль до этого и вышли на след подозреваемого. Тот во всем сознался.

Оказалось, что подозреваемый заметил у реки машину и не смог устоять перед соблазном. Злоумышленник достал сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, убил рыбака, вытащил из его кармана ключи и уехал на легковушке. Машину он пытался продать, в том числе в Алтайском крае, но у него ничего не вышло, и машину он сжег, после чего вернулся в Новокузнецк.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.