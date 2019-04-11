Липецкие школьники смогут питаться в кредит

В области дорабатывают программу организации школьного питания.

Управление науки и образования Липецкой области провело тендер на техническое усовершенствование модуля учета питания школьников в программе «БАРС. Образование – Электронная Школа». На модернизацию системы потратят 6 359 225 рублей.



Зачем модернизировать систему? В управлении собираются автоматизировать оплату питания в школьных столовых. Так, программа поможет перейти родителям на безналичную оплату школьного питания их детей. Появится возможность контролировать движение перечисленных денег, повысится прозрачность операций. Кроме того, школьные столовые и кейтеринговые компании смогут уменьшить отходы: за счет предварительного заказа будет ясно сколько именно порций нужно готовить, и не съеденное не отправится в мусорный бак. За счет автоматизации процесса будут уменьшены траты на саму организацию питания.



В новой программе будут работать несколько категорий пользователей: классные руководители, родители, организаторы питания, поставщики блюд. Родители смогут выбирать тип питания и оплачивать его, организаторы питания - формировать обеденные комплексы, с указанием состава блюд и сведений о их пищевой ценности, учителя — формировать заявки на питание своего класса.



Модель позволит указывать общую стоимость комплекса, рассчитывать его цену с учетом средств бюджета и социальных выплат на питание школьников, а также родительской доплаты. В программе будут вестись лицевые счета пользователей. Причем, расчеты по движению средств на лицевых счетах должны быть доступны к просмотру в рамках тех школ, классов, учеников, к которым привязан пользователь. Кроме того, программа будет формировать отчеты по питанию - в разрезе муниципалитетов, организаций, классов, а также с указанием категории детей.



Оплата за обеды будет поступать на банковский счет организатора питания. Пополнить счет ребенка можно будет любой картой, для которой предусмотрены расчеты в интернете. При заказе комплекса будет отображаться его полная стоимость, сумма родительской доплаты и сумма социальной выплаты из бюджета.



Родители в личном кабинете смогут увидеть, какие питание и за какую стоимость, предлагают их детям. Кроме того, рассматривается возможность заказа дополнительных блюд к школьному обеду, но этот функционал зависит от того, что сможет предложить организатор питания - столовая или кейтеринговая копания. Родители смогут заказать то или иное меню на определенный период. Система подскажет, если ли на счету ребенка деньги. Если средств не хватает, то автоматически открывается питание в кредит. Если родитель не определил комплекс питания в установленные сроки, то программа автоматически закажет тот рацион, что отмечен по умолчанию. В случае, если у ребенка не выбран ни один комплекс, программа уводит счет ребенка в отрицательный баланс, тип питания изменится на тот, который не требует доплаты родителя. Разблокировка счета происходит при погашении задолженности.



Родители смогут просматривать рацион за определенную дату, узнать точное время кормления ребенка, а также информацию о доступном для счета кредите. Если ребенок переводится в другую школу, то его счет на питание вместе с остатком средств автоматически переходит за ним.



Когда вся система будет отлажена, то ее внедрят в школах Липецка и Ельца. Ожидается, что это произойдет к 2020 году.