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сегодня, 11:55

Липецкие школьники смогут питаться в кредит

39 1425
#школьное питание #программа #тендер
Липецкие школьники смогут питаться в кредит

В области дорабатывают программу организации школьного питания.

Управление науки и образования Липецкой области провело тендер на техническое усовершенствование модуля учета питания школьников в программе «БАРС. Образование – Электронная Школа». На модернизацию системы потратят 6 359 225 рублей.

Зачем модернизировать систему? В управлении собираются автоматизировать оплату питания в школьных столовых. Так, программа поможет перейти родителям на безналичную оплату школьного питания их детей. Появится возможность контролировать движение перечисленных денег, повысится прозрачность операций. Кроме того, школьные столовые и кейтеринговые компании смогут уменьшить отходы: за счет предварительного заказа будет ясно сколько именно порций нужно готовить, и не съеденное не отправится в мусорный бак. За счет автоматизации процесса будут уменьшены траты на саму организацию питания.

В новой программе будут работать несколько категорий пользователей: классные руководители, родители, организаторы питания, поставщики блюд. Родители смогут выбирать тип питания и оплачивать его, организаторы питания - формировать обеденные комплексы, с указанием состава блюд и сведений о их пищевой ценности, учителя — формировать заявки на питание своего класса.

Модель позволит указывать общую стоимость комплекса, рассчитывать его цену с учетом средств бюджета и социальных выплат на питание школьников, а также родительской доплаты. В программе будут вестись лицевые счета пользователей. Причем, расчеты по движению средств на лицевых счетах должны быть доступны к просмотру в рамках тех школ, классов, учеников, к которым привязан пользователь. Кроме того, программа будет формировать отчеты по питанию - в разрезе муниципалитетов, организаций, классов, а также с указанием категории детей.

Оплата за обеды будет поступать на банковский счет организатора питания. Пополнить счет ребенка можно будет любой картой, для которой предусмотрены расчеты в интернете. При заказе комплекса будет отображаться его полная стоимость, сумма родительской доплаты и сумма социальной выплаты из бюджета.

Родители в личном кабинете смогут увидеть, какие питание и за какую стоимость, предлагают их детям. Кроме того, рассматривается возможность заказа дополнительных блюд к школьному обеду, но этот функционал зависит от того, что сможет предложить организатор питания - столовая или кейтеринговая копания. Родители смогут заказать то или иное меню на определенный период. Система подскажет, если ли на счету ребенка деньги. Если средств не хватает, то автоматически открывается питание в кредит. Если родитель не определил комплекс питания в установленные сроки, то программа автоматически закажет тот рацион, что отмечен по умолчанию. В случае, если у ребенка не выбран ни один комплекс, программа уводит счет ребенка в отрицательный баланс, тип питания изменится на тот, который не требует доплаты родителя. Разблокировка счета происходит при погашении задолженности.

Родители смогут просматривать рацион за определенную дату, узнать точное время кормления ребенка, а также информацию о доступном для счета кредите. Если ребенок переводится в другую школу, то его счет на питание вместе с остатком средств автоматически переходит за ним.

Когда вся система будет отлажена, то ее внедрят в школах Липецка и Ельца. Ожидается, что это произойдет к 2020 году.
39 1425
#школьное питание #программа #тендер

Комментарии (39)

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ростовщик-путинец

5 минут назад
Загоним всех школьников в долги, в финансовую кабалу !
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Шут

11 минут назад
Екатерина, господа-это сокращённо Господу подобны,о каком подобии здесь может идти речь.?))Это же простые барыги!
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Калдырь

13 минут назад
Это только начало. А потом дети в школе в туалет, в кредит ходить будут. А если нет денег, ходи в штаны.
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Екатерина

17 минут назад
Шут, это я из- за саоей воспитанности так их обозвала))))
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Калдырь

17 минут назад
сёрфер, хороший комментарий.
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Юрок Алтушок.

18 минут назад
Виталий, я когда учился в школе, а это было 30 лет назад, при коммунизме, тогда нас в школе кормили бесплатно ( первое, второе и третье) и все это было съедобно и приготовлено и натуральных продуктов.
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Шут

18 минут назад
Екатерина, они даже товарищами не были...))
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гость

19 минут назад
надо же как...
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Приятного аппетита

20 минут назад
Женя, 18%))) надо же окупать программу в 6 359 225 рублей.
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сёрфер

20 минут назад
вы зэков лучше содержите в кредит, а то отменили итк и они кайфуют за счёт налогоплательщиков, а наших же детей мы кормим за свои бабки
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