Происшествия

43 минуты назад

Гибель мужчины на крыше вагона попала на видео

3 1089
#несчастный случай
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Около полуночи 10 апреля на железнодорожном вокзале "Липецк" от удара током погиб мужчина. Высоковольтный разряд записала камера наблюдения.

Напомним, что тело мужчины нашли на крыше товарного вагона сотрудники вокзала, заметившие идущий от нее дым.

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Удар током был так силен, что от тела несчастного почти ничего не осталось. Личность погибшего пока не установлена, известно, что он не был работником РЖД.
3 1089
#несчастный случай

Комментарии (3)

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ПРавдолюб

6 минут назад
Гость., а может он был подонком? Насильником и маньяком?
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МИРОТВОРЕЦ

16 минут назад
видео огонь .... !!!! так все ясно и понятно ... молодцы что разместили ....
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Гость.

25 минут назад
Царствие ему Небесное.
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