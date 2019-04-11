Происшествия
43 минуты назад
Гибель мужчины на крыше вагона попала на видео
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Около полуночи 10 апреля на железнодорожном вокзале "Липецк" от удара током погиб мужчина. Высоковольтный разряд записала камера наблюдения.
Напомним, что тело мужчины нашли на крыше товарного вагона сотрудники вокзала, заметившие идущий от нее дым.
Удар током был так силен, что от тела несчастного почти ничего не осталось. Личность погибшего пока не установлена, известно, что он не был работником РЖД.
Напомним, что тело мужчины нашли на крыше товарного вагона сотрудники вокзала, заметившие идущий от нее дым.
Удар током был так силен, что от тела несчастного почти ничего не осталось. Личность погибшего пока не установлена, известно, что он не был работником РЖД.
3 1089
ПРавдолюб
МИРОТВОРЕЦ
Гость.