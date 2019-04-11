Происшествия
41 минуту назад
Вторая авария неадекватного водителя «Лады» попала на видео
Потом автомобилист попал в ДТП на улице Водопьянова.
Одна из аварий, виновником которых стал вчера вечером неадекватный водитель, попала на запись камеры наблюдения. На площади Космонавтов водитель "Лады Гранты" врезался во въехавший на кольцо автомобиль.
Напомним, что приключения водителя "Гранты" начались на кольце 9 микрорайона. Там он задел первый автомобиль, затем устроил аварию на площади Космонавтов, а на улице Водопьянова ударил "Хендай", перелетел отбойник и врезался в дерево.
Водитель "Гранты" и его пассажир решили убежать. Вдогонку за ними бросились свидетели ДТП и водители поврежденных машин,. Мужчину удалось поймать, а его пассажир скрылся. Задержанный от медосвидетельствования отказался, по словам свидетелей, на вопрос: "под чем ты?", отвечал - "под всем".
Напомним, что приключения водителя "Гранты" начались на кольце 9 микрорайона. Там он задел первый автомобиль, затем устроил аварию на площади Космонавтов, а на улице Водопьянова ударил "Хендай", перелетел отбойник и врезался в дерево.
Водитель "Гранты" и его пассажир решили убежать. Вдогонку за ними бросились свидетели ДТП и водители поврежденных машин,. Мужчину удалось поймать, а его пассажир скрылся. Задержанный от медосвидетельствования отказался, по словам свидетелей, на вопрос: "под чем ты?", отвечал - "под всем".
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гостья
Сергей 13
Пострадавшая
Мдаа
Мдаа
гостья