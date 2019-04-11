Происшествия

41 минуту назад

Вторая авария неадекватного водителя «Лады» попала на видео

6 908
#авария #ДТП
Вторая авария неадекватного водителя «Лады» попала на видео

Потом автомобилист попал в ДТП на улице Водопьянова.

Одна из аварий, виновником которых стал вчера вечером неадекватный водитель, попала на запись камеры наблюдения. На площади Космонавтов водитель "Лады Гранты" врезался во въехавший на кольцо автомобиль. 


Напомним, что приключения водителя "Гранты" начались на кольце 9 микрорайона. Там он задел первый автомобиль, затем устроил аварию на площади Космонавтов, а на улице Водопьянова ударил "Хендай", перелетел отбойник и врезался в дерево. 

Водитель "Гранты" и его пассажир решили убежать. Вдогонку за ними бросились свидетели ДТП и водители поврежденных машин,. Мужчину удалось поймать, а его пассажир скрылся. Задержанный от медосвидетельствования отказался, по словам свидетелей, на вопрос: "под чем ты?", отвечал - "под всем".
6 908
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Лучше бы

8 секунд назад
Гостья в остановку въехал
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гостья

5 минут назад
Мдаа, а какая разница откуда он? он ехал не 100м и создавал аварийные ситуации, где камеры многообещающие? и поймали его не полиция
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Сергей 13

8 минут назад
Это,наверное,сотрудник такси Максим,или Яндекс,только там такие алени работают.
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Пострадавшая

15 минут назад
Мдаа, Он липецкий. Уже был лишён месяцем ранее за пьянку, но суда не было ещё. Влетел на огромной скорости. Думала голова отскочит от удара
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Мдаа

27 минут назад
Воронежской области
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Мдаа

28 минут назад
гостья, обдолбанный житель Ворожской области!
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гостья

35 минут назад
а где же у нас "безопасный город" с видеокамерами? т.е. полгорода обдолбанный спокойно ехал и ничего? а если бы он в остановку въехал?
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