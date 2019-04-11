Общество

58 минут назад

В ДТП на Катукова с мотоцикла упала девушка

6 958
#авария
В ДТП на Катукова с мотоцикла упала девушка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 апреля в Липецке на улице Катукова 23-летний, водитель, управляя автомобилем «Ауди А4»,  допустил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка мотоцикла «Хонда», доставлялась в ГБСМП №1, после оказания помощи отпущена.  

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В городе Грязи на улице Бурденко столкнулись автомобиль «Ссанг Енг»  под управлением 39-летней женщины  и мотоцикл «Патрол», под управлением 18-летнего водителя. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки, при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству,  движущемся по равнозначной дороге со встречного направления прямо. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, с места аварии был доставлен в ГУЗ «Грязинская МРБ», госпитализирован.  

В Ельце на улице Заводской 29-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» допустил столкновение с автомобилем «Пежо-207», который в свою очередь врезался в стоящий «ВАЗ-11113». В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир «Пежо-207». Ребенка доставили в травмпункт на базе поликлиники елецкой городской детской больницы, после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области было выявлено 1252 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 68. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 835 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      


6 958
#авария

Комментарии (6)

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58 секунд назад
девушка в 24 года ,фантасты вы Г48
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Могила

1 минуту назад
Добро пожаловать.
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МИРОТВОРЕЦ

6 минут назад
ну хорошо что в КИВЕРЕ была вроде ..... ну и вобще хорошо что все хорошо!
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Бандан

11 минут назад
байкер никогда не подбирает девушку , упавшую с мотоцикла. ее подбирает следующий
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Бандан

13 минут назад
надпись на спине байкера - если вы читаете эту надпись , значит моя чувиха ...бнулась с мотоцикла
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ардаш

36 минут назад
Очевидно, наж-пники, зачастую, женского пола. Во-вторых, в 24 года девушками не остаются.
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