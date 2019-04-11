Общество
58 минут назад
В ДТП на Катукова с мотоцикла упала девушка
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 апреля в Липецке на улице Катукова 23-летний, водитель, управляя автомобилем «Ауди А4», допустил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка мотоцикла «Хонда», доставлялась в ГБСМП №1, после оказания помощи отпущена.
https://gorod48.ru/upload/iblock/c81/c81ecbbc48617d1f009abca049ab1b75.mp4
В городе Грязи на улице Бурденко столкнулись автомобиль «Ссанг Енг» под управлением 39-летней женщины и мотоцикл «Патрол», под управлением 18-летнего водителя. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки, при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству, движущемся по равнозначной дороге со встречного направления прямо. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, с места аварии был доставлен в ГУЗ «Грязинская МРБ», госпитализирован.
В Ельце на улице Заводской 29-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» допустил столкновение с автомобилем «Пежо-207», который в свою очередь врезался в стоящий «ВАЗ-11113». В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир «Пежо-207». Ребенка доставили в травмпункт на базе поликлиники елецкой городской детской больницы, после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области было выявлено 1252 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 68. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 835 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
https://gorod48.ru/upload/iblock/c81/c81ecbbc48617d1f009abca049ab1b75.mp4
В городе Грязи на улице Бурденко столкнулись автомобиль «Ссанг Енг» под управлением 39-летней женщины и мотоцикл «Патрол», под управлением 18-летнего водителя. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки, при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству, движущемся по равнозначной дороге со встречного направления прямо. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, с места аварии был доставлен в ГУЗ «Грязинская МРБ», госпитализирован.
В Ельце на улице Заводской 29-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» допустил столкновение с автомобилем «Пежо-207», который в свою очередь врезался в стоящий «ВАЗ-11113». В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир «Пежо-207». Ребенка доставили в травмпункт на базе поликлиники елецкой городской детской больницы, после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области было выявлено 1252 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 68. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 835 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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Могила
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ардаш