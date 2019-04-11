В Липецке обосновалась чупакабра?

В Студеновском карьере исчезли животные.

Липчанин Эдуард Анохин сделал интересное наблюдение в ходе визита в Студеновский карьер. Он считает, что там обосновалась чупакабра.



- В заброшенном Студеновском карьере города Липецк до недавнего времени проживали лисы, собаки. Но с приходом весны последние обитатели пропали. И вот мы наши разгадку куда пропали собаки и лисы - их просто съели, - считает Эдуард Анохин. - На видео попал скелет собаки - обглоданный и крови нет на земле. И так уже не первый раз. Целая стая там зимою жила собачья, а теперь от них кости; и от лис тоже. На заброшенных садах промышляет что-то посильнее собаки и лисицы.







Напомним, разговоры о том, что в Липецкой области водится чупакабра ходят уже несколько лет. Так, в 2015 году необычное существо заметили в селе Большой Самовец Липецкой области. В 2016 году животное, по описанию подходящее под определение чупакабры, было замечено рядом с больницей села Дмитряшевка Хлевенского района Липецкой.



Чупакабра — неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Согласно легенде, чупакабра убивает животных и высасывает у них кровь. Городская легенда об этом существе берет своё начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Достоверных научных сведений, подтверждающих существование чупакабры, нет. В научных учреждениях некоторых стран ведутся исследования на основе раздобытых следов, оставленных предположительно этим существом.