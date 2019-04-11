Общество

сегодня, 10:19

В Липецке обосновалась чупакабра?

10 1409
#чупакабра

В Студеновском карьере исчезли животные.

Липчанин Эдуард Анохин сделал интересное наблюдение в ходе визита в Студеновский карьер. Он считает, что там обосновалась чупакабра.

 - В заброшенном Студеновском карьере города Липецк до недавнего времени проживали лисы, собаки. Но с приходом весны последние обитатели пропали. И вот мы наши разгадку куда пропали собаки и лисы - их просто съели, - считает Эдуард Анохин. - На видео попал скелет собаки - обглоданный и крови нет на земле. И так уже не первый раз. Целая стая там зимою жила собачья, а теперь от них кости; и от лис тоже. На заброшенных садах промышляет что-то посильнее собаки и лисицы.



Напомним, разговоры о том, что в Липецкой области водится чупакабра ходят уже несколько лет. Так, в 2015 году необычное существо заметили в селе Большой Самовец Липецкой области. В 2016 году животное, по описанию подходящее под определение чупакабры, было замечено рядом с больницей села Дмитряшевка Хлевенского района Липецкой.

Чупакабра — неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Согласно легенде, чупакабра убивает животных и высасывает у них кровь. Городская легенда об этом существе берет своё начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Достоверных научных сведений, подтверждающих существование чупакабры, нет. В научных учреждениях некоторых стран ведутся исследования на основе раздобытых следов, оставленных предположительно этим существом.
10 1409
#чупакабра

Комментарии (10)

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село Ленино

3 минуты назад
это что, братан ! Я зарыл в огороде бидон с самогонкой, так эта чупакабра перемахнула через 3 метровый забор, послала зятя на хрен в извращенной форме, подбила ему глаз и выжрала в одно рыло всю самогонку, облевала все кругом и ушла
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Село Ссёлки

20 минут назад
У меня лично тоже возникли подозрения насчёт какой-то чупакабры.... В начале февраля этого года у соседа в вольере сидели кролики. Так вот,ночью какой-то зверь разодрал крепкую сетку-рабицу и растерзал одного кролика,а остальные двенадцать валялись с прокусами в области шеи.... Был поставлен капкан,ни никто так и не попался..... Через несколько дней у других соседей тоже погибли куры. Одна курица была изгрызена,четыре просто лежали укушенные. Точно также была разорвана железная сетка..... И вот ,что меня поразило..... Следы были ,как у крупной собаки,и это животное с лёгкостью перемахнуло через забор около 2 метров,без разбега......
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Малдер

23 минуты назад
ВЫЕЗЖАЮ
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просто так

26 минут назад
Завязывайте с бухлом, господа
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Допились

32 минуты назад
Чупакабры повсеместно видятся .
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Юрок Алтушок.

36 минут назад
А еще в Липецк на театральной площади появилась одна чупакабра.
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Чебурашка

37 минут назад
нас Гена выгнал из дома и мы теперь с Чупакаброй высасываем крофь из всех. А Гену-козла вообще расчленим
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Оллля

48 минут назад
Чупакабру не трогать, он или она спасает нас от бешенства и бездомных собак, кроме нее никто не занимается этим, лучше клещей травите, они скоро всех сожрут.
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Маруся

50 минут назад
ВОРЧУН, они в карьере вместе с Чубакой пьют боярышник и приходит она...
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ВОРЧУН

сегодня, 10:25
А что курит Эдуард Анохин?
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