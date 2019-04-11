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В субботу откроется движение по садоводческим маршрутам
Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 13 апреля будет открыто движение по 13 сезонным садоводческим маршрутам, расположенным в черте города Липецка, с правом бесплатного проезда для всех липчан.
Отправление автобусов данных маршрутов будет осуществляться от следующих остановочных пунктов транспорта общего пользования: «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «А/с «Сокол», «пл. Мира», «п. Матырский».
В будние дни на маршрутах будет работать 18 автобусов, в выходные количество транспорта увеличится до 20 единиц.
Основным нововведением в 2019 году стало предоставление права бесплатного проезда на садоводческих маршрутах всем категориям граждан. Чтобы получить билет, достаточно приложить транспортную карту к терминалу оплаты, при этом списания денежных средств не произойдет.
В настоящее время завершается работа по составлению расписаний движений автобусов, в ближайшее время информация будет опубликована на сайте департамента транспорта в разделе «Расписание» и на официальном сайте МБУ «ЛГТК».
Кроме того, с этого года организация работы 4 пригородных садоводческих маршрутов (№№ 118, 132, 135, 161) отнесена к компетенции управления дорог и транспорта Липецкой области. По предварительной информации, перевозки пассажиров на указанных маршрутах начнутся с 20 апреля 2019 года. Проезд на них также бесплатный для всех категорий граждан. По вопросам организации работы пригородных маршрутов следует обращаться в управление по телефону приемной 25-88-88.
Список сезонных садоводческих маршрутов
|
№ п/п
|
№ м-та
|
Наименование маршрутов
|
Городские маршруты
|
1
|
14
|
Технический университет - сады «Тепличное»
|
2
|
15
|
Технический университет – ул. Яблоневая»
|
3
|
16
|
10 микрорайон - сады «Мичурина»
|
4
|
23
|
Быханов сад - сады «НЛМК»
|
5
|
41
|
п. Матырский - сады «Дачный 3, 4, 5»
|
6
|
42
|
пл. Мира - сады «Металлург 3»
|
7
|
43
|
А/с «Сокол» - сады «Металлург 4», «Цементник»
|
8
|
48
|
Центральный рынок - сады «Рудоуправления»
|
9
|
60
|
пл. Мира - сады «Дачный 3, 4, 5»
|
10
|
63
|
Кольцо трубного завода - сады «Строитель – 3»
|
11
|
64
|
А/с «Сокол» - сады «Плеханово» - сады «Ромашка»
|
12
|
68
|
Автовокзал - сады «Горняк»
|
13
|
77
|
Технический университет - сады «Светлана»
|
Пригородные маршруты
|
14
|
118
|
Кольцо трубного завода - сады «Ост. Средняя» - сады «Аэропорт»
|
15
|
132
|
АС Сокол - сады «Капитанщино» - сады «Горицы»
|
16
|
135
|
Тех. университет - сады «Казино»
|
17
|
161
|
Пл. Клименкова - сады «Тракторостроитель 3, 4, 5»