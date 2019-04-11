В субботу откроется движение по садоводческим маршрутам

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 13 апреля будет открыто движение по 13 сезонным садоводческим маршрутам, расположенным в черте города Липецка, с правом бесплатного проезда для всех липчан.

Отправление автобусов данных маршрутов будет осуществляться от следующих остановочных пунктов транспорта общего пользования: «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «А/с «Сокол», «пл. Мира», «п. Матырский».

В будние дни на маршрутах будет работать 18 автобусов, в выходные количество транспорта увеличится до 20 единиц.

Основным нововведением в 2019 году стало предоставление права бесплатного проезда на садоводческих маршрутах всем категориям граждан. Чтобы получить билет, достаточно приложить транспортную карту к терминалу оплаты, при этом списания денежных средств не произойдет.

В настоящее время завершается работа по составлению расписаний движений автобусов, в ближайшее время информация будет опубликована на сайте департамента транспорта в разделе «Расписание» и на официальном сайте МБУ «ЛГТК».

Кроме того, с этого года организация работы 4 пригородных садоводческих маршрутов (№№ 118, 132, 135, 161) отнесена к компетенции управления дорог и транспорта Липецкой области. По предварительной информации, перевозки пассажиров на указанных маршрутах начнутся с 20 апреля 2019 года. Проезд на них также бесплатный для всех категорий граждан. По вопросам организации работы пригородных маршрутов следует обращаться в управление по телефону приемной 25-88-88.

Список сезонных садоводческих маршрутов