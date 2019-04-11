Общество

11 минут назад

В субботу откроется движение по садоводческим маршрутам

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#садоводческие маршруты
В субботу откроется движение по садоводческим маршрутам

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 13 апреля будет открыто движение по 13 сезонным садоводческим маршрутам, расположенным в черте города Липецка, с правом бесплатного проезда для всех липчан. 


Отправление автобусов данных маршрутов будет осуществляться от следующих остановочных пунктов транспорта общего пользования: «Технический университет», «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», «А/с «Сокол», «пл. Мира», «п. Матырский». 

В будние дни на маршрутах будет работать 18 автобусов, в выходные количество транспорта увеличится до 20 единиц.

Основным нововведением в 2019 году стало  предоставление права  бесплатного проезда на садоводческих маршрутах всем категориям граждан. Чтобы получить билет,  достаточно приложить транспортную карту к терминалу оплаты, при этом списания денежных средств не произойдет.

В настоящее время завершается работа по составлению расписаний движений автобусов, в ближайшее время информация будет опубликована на сайте департамента транспорта в разделе «Расписание» и на официальном сайте МБУ «ЛГТК».

Кроме того, с этого года организация работы 4 пригородных садоводческих маршрутов (№№ 118, 132, 135, 161) отнесена к компетенции управления дорог и транспорта Липецкой области. По предварительной информации, перевозки пассажиров на указанных маршрутах начнутся с 20 апреля 2019 года. Проезд на них также бесплатный для всех категорий граждан. По вопросам организации работы пригородных маршрутов следует обращаться в управление по телефону приемной 25-88-88.

Список сезонных садоводческих маршрутов

№ п/п



№ м-та



Наименование маршрутов



Городские маршруты



1



14



Технический университет - сады «Тепличное»



2



15



Технический университет – ул. Яблоневая»



3



16



10 микрорайон - сады «Мичурина»



4



23



Быханов сад - сады «НЛМК»



5



41



п. Матырский - сады «Дачный 3, 4, 5»



6



42



пл. Мира - сады «Металлург 3»



7



43



А/с «Сокол» - сады «Металлург 4», «Цементник»



8



48



Центральный рынок - сады «Рудоуправления»



9



60



пл. Мира - сады «Дачный 3, 4, 5»



10



63



Кольцо трубного завода - сады «Строитель – 3»



11



64



А/с «Сокол» - сады «Плеханово» - сады «Ромашка»



12



68



Автовокзал - сады «Горняк»



13



77



Технический университет - сады «Светлана»



Пригородные маршруты



14



118



Кольцо трубного завода - сады «Ост. Средняя» - сады «Аэропорт»



15



132



АС Сокол - сады «Капитанщино» - сады «Горицы»



16



135



Тех. университет - сады «Казино»



17



161



Пл. Клименкова - сады «Тракторостроитель 3, 4, 5» 





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#садоводческие маршруты

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