Происшествия
11 минут назад
От него остались только ботинки
Полиция не установила личность сожженного в пепел на железнодорожном вокзале Липецка мужчины.
Как уже сообщал GOROD48, вчера вечером на железнодорожном вокзале Липецка током убило мужчину. Погибший находился на крыше грузового вагона, когда его ударил высоковольтный разряд. По словам очевидцев трагедии, вагон, на котором погиб человек, стоял в так называемом отстойнике: оттуда повалил дым, а на крыше вагона заметили тлеющее тело.
В Елецком линейном отделе МВД России на транспорте GOROD48 сообщили, что расследование еще не пришло к выводам о личности погибшего, от которого остались только ботинки: если бы сгоревший от поражения током человек был бы работником РЖД, то имя погибшего не была бы тайной.
- В настоящее время идет расследование обстоятельств произошедшего, - сказали GOROD48 в транспортной прокуратуре.
В Елецком линейном отделе МВД России на транспорте GOROD48 сообщили, что расследование еще не пришло к выводам о личности погибшего, от которого остались только ботинки: если бы сгоревший от поражения током человек был бы работником РЖД, то имя погибшего не была бы тайной.
- В настоящее время идет расследование обстоятельств произошедшего, - сказали GOROD48 в транспортной прокуратуре.