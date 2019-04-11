Общество
43 минуты назад
Тело упавшего с Петровского моста мужчины нашли спасатели
18 2900
Мужчина упал в воду под серединой моста.
Сегодня около семи утра в Липецке очевидцы заметили мужчину, который упал с Петровского моста в воду.
- Были слышны всплеск и крики, - рассказали GOROD48 на месте спасательной операции. - Затем все стихло, мужчина ушел под воду.
В операции по поискам тела мужчины задействовали два спасательных отряда. С помощью катеров под середину моста доставили водолазов Управления государственной противопожарной спасательной службы. Они извлекли тело погибшего из реки Воронеж.
На вид мужчине 30 - 40 лет.
- Были слышны всплеск и крики, - рассказали GOROD48 на месте спасательной операции. - Затем все стихло, мужчина ушел под воду.
В операции по поискам тела мужчины задействовали два спасательных отряда. С помощью катеров под середину моста доставили водолазов Управления государственной противопожарной спасательной службы. Они извлекли тело погибшего из реки Воронеж.
На вид мужчине 30 - 40 лет.
18 2900
Участковый опероуполномоченный
Гость
Лаврентий Палыч
Ленка
а
Лаврентий Палыч
Незнакомка
Лаврентий Палыч
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