Общество

43 минуты назад

Тело упавшего с Петровского моста мужчины нашли спасатели

18 2900
#падение с высоты
Тело упавшего с Петровского моста мужчины нашли спасатели

Мужчина упал в воду под серединой моста.

Сегодня около семи утра в Липецке очевидцы заметили мужчину, который упал с Петровского моста в воду

- Были слышны всплеск и крики, - рассказали GOROD48 на месте спасательной операции. - Затем все стихло, мужчина ушел под воду.

В операции по поискам тела мужчины задействовали два спасательных отряда. С помощью катеров под середину моста доставили водолазов Управления государственной противопожарной спасательной службы. Они извлекли тело погибшего из реки Воронеж.

На вид мужчине 30 - 40 лет.

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18 2900
#падение с высоты

Комментарии (20)

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Участковый опероуполномоченный

18 секунд назад
Зеваки шептались, что все это из-за Украины
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Гость

25 секунд назад
Как выглядел, в чем был одет, приметы. Кто знает?
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Лаврентий Палыч

36 секунд назад
нет б.. , нормальный трудовой человек , а не сопливый нытик
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Ленка

1 минуту назад
Конечно во всем ВВП виноват, что люди работать не хотят, что пьют и колятся, а потом дохнут как бездомные собаки под забором, что с мостов прыгают в 30-40 лет молодой мужик работать и жить ещё, во время и после войны куда хуже люди жили в проголодь почти, и не чего выжили, а щас одни нытики, все денег нет только телеги в магазинах набитые каждый второй везёт и все плохо живём, а то что работы нет Дак это только у лентяев и туниядцев, которые хотят сидеть детекторами за миллионы и при этом не чего не делать, жизнь заставит и за 13 тыс работать будеш, а раз не работают значит есть на что есть и за коммуналку платить, противно аж
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а

2 минуты назад
это случаем не какойнибудь чиновник городской Администрации?
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Лаврентий Палыч

2 минуты назад
Вся вонючая плесень разнылась , помогите работы нет , альфонсы
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Незнакомка

4 минуты назад
Неужели, в полне с Вами согласна Путин загнал народ в полный тупик что не знаешь как жить....
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Лаврентий Палыч

4 минуты назад
намотайте сопли на кулак нытики , каждый раз только и слышу , что работы нет как жить? а вы ее хоть искали?кто ищет тот найдет , кому есть для чего и кого зарабатывать , а устроиться для вида в пятерочку кассиром или грузчиком это ДНО, работа есть и зп для региона норм , слушаю вас тут сопливые никчемеые людишки и порожаюсь вашей не состоятельностью , не хочешь работать жри землю и запевай из лужи
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Сойти с ума

5 минут назад
Работы нет вообще. Ужасс. Караул.
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777

7 минут назад
Работы В Липецке нет вообще предприятия позакрывались открываешь Авито а там даже вакансий нет все Вакансии ехать в Москву в Калугу в Белгород почему мы Липчане должны куда то ехать со своего города??? Где работа?!
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