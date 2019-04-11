Происшествия

56 минут назад

Бомжа взяли с поличным на краже коньяка и оленины

4 625
#кража #магазин
Бомжа взяли с поличным на краже коньяка и оленины

Мужчина пытался обокрасть магазин.

Левобережный районный суд вынес приговор безработному бездомному мужчине. Его взяли с поличным при попытке кражи спиртного и продуктов.

Преступление было совершено днем 17 марта в магазине «Покупайка» на проспекте Мира. Бомж зашел в супермаркет и решил не платить за товары. Он стащил с прилавков бутылку коньяка, шесть шоколадок, чай, приправы, семечки, кетчуп, сардины, горбушу, скумбрию, а также банку тушеной оленины. Все товары он положил в свой пакет и хотел незаметно уйти, но на улице его догнали сотрудники магазина. Ущерб от попытки кражи оценили в 1590 рублей.

Суд признал мужчину виновным в попытке кражи и наказал его 120 часами обязательных работ. Все товар вернули на прилавки.
4 625
#кража #магазин

Комментарии (4)

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Пенсионер

5 минут назад
Липецкий бомж хотел пожить хоть один день как живут наши чиновники !
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нет слов

36 минут назад
а в Воронеже был случай, бабушку доблестно поймали с творожным сырком в кармане, она от стыда и страха наказания умерла прямо в магазине. жесть...
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фу

41 минуту назад
Есть после бомжа. А что за маг?
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евлампий

41 минуту назад
чейта кады я иду в сельмаг то ни при каком раскладе ни куплю за 1590 рябых этат набор харчей который он пыталси унесть.Можа он их в мусарке набрал или акционныя просрочкя
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