Бомжа взяли с поличным на краже коньяка и оленины

Мужчина пытался обокрасть магазин.

Левобережный районный суд вынес приговор безработному бездомному мужчине. Его взяли с поличным при попытке кражи спиртного и продуктов.



Преступление было совершено днем 17 марта в магазине «Покупайка» на проспекте Мира. Бомж зашел в супермаркет и решил не платить за товары. Он стащил с прилавков бутылку коньяка, шесть шоколадок, чай, приправы, семечки, кетчуп, сардины, горбушу, скумбрию, а также банку тушеной оленины. Все товары он положил в свой пакет и хотел незаметно уйти, но на улице его догнали сотрудники магазина. Ущерб от попытки кражи оценили в 1590 рублей.



Суд признал мужчину виновным в попытке кражи и наказал его 120 часами обязательных работ. Все товар вернули на прилавки.