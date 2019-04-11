Происшествия

сегодня, 08:34

С Петровского моста упал человек

6 3606
#падение с высоты
3
С Петровского моста упал человек

Под мостом развернулась спасательная операция.

Сегодня утром в экстренные службы Липецка поступило сообщение о мужчине, который прыгнул с Петровского моста в воду.

Сейчас под мостом работают водолазы-спасатели. Привлечен специальный катер. Пока поиски мужчины успехом не увенчались .
6 3606
#падение с высоты
3

Комментарии (6)

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ну

13 минут назад
ушел таки чел от пенс реформы
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ВВП

18 минут назад
Ну конечно щас дебилы напишут ,что Путин довёл его и режим...всё понятно!!!Давайте жгите идиоты...напишите как вам плохо живётся,что с моста приходится прыгать..хоть поржать с вас!!
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ghost

48 минут назад
не выдержал тотального * ..ца, происходящего вокруг
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???

53 минуты назад
не сатана Грига утопился ?
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Юпитер

55 минут назад
МИРОТВОРЕЦ не , то слово.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 08:52
началось в колхозе утро .....
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