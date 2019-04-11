С Петровского моста упал человек

Под мостом развернулась спасательная операция.

Сегодня утром в экстренные службы Липецка поступило сообщение о мужчине, который прыгнул с Петровского моста в воду.



Сейчас под мостом работают водолазы-спасатели. Привлечен специальный катер. Пока поиски мужчины успехом не увенчались .

