Происшествия
сегодня, 08:34
С Петровского моста упал человек
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Под мостом развернулась спасательная операция.
Сегодня утром в экстренные службы Липецка поступило сообщение о мужчине, который прыгнул с Петровского моста в воду.
Сейчас под мостом работают водолазы-спасатели. Привлечен специальный катер. Пока поиски мужчины успехом не увенчались .
Сейчас под мостом работают водолазы-спасатели. Привлечен специальный катер. Пока поиски мужчины успехом не увенчались .
6 3606
ну
ВВП
ghost
???
Юпитер
МИРОТВОРЕЦ