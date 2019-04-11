Происшествия

41 минуту назад

На железнодорожном вокзале током убило мужчину

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#несчастный случай
На железнодорожном вокзале током убило мужчину

Сегодня вечером на железнодорожном вокзале "Липецк" током от контактной сети убило мужчину. 

Мужчина, предположительно рабочий, находился на крыше грузового вагона, когда его ударил высоковольтный разряд.  Погибший практически полностью сгорел, сейчас его останки пытаются снять с вагона спасатели.

По словам очевидцев трагедии, вагон, на котором погиб человек, стоял в так называемом "отстойнике". Погибшего заметили по дыму, который поднимался с крыши вагона. Когда ее осмотрели, то заметили тлеющее тело с остатками оранжевого жилета.

На вокзале ждут следственно-оперативную группу полиции. Пока не ясно, для чего погибший забрался на крышу и имеет ли он отношение к железной дороге.

2 320
#несчастный случай

Комментарии (2)

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Я

8 минут назад
Прально , 27000вольт , пасмурно вот она дуга , царство небесного
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0000

21 минуту назад
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://gg.gg/msblog
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