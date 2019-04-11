На железнодорожном вокзале током убило мужчину

Сегодня вечером на железнодорожном вокзале "Липецк" током от контактной сети убило мужчину.



Мужчина, предположительно рабочий, находился на крыше грузового вагона, когда его ударил высоковольтный разряд. Погибший практически полностью сгорел, сейчас его останки пытаются снять с вагона спасатели.



По словам очевидцев трагедии, вагон, на котором погиб человек, стоял в так называемом "отстойнике". Погибшего заметили по дыму, который поднимался с крыши вагона. Когда ее осмотрели, то заметили тлеющее тело с остатками оранжевого жилета.



На вокзале ждут следственно-оперативную группу полиции. Пока не ясно, для чего погибший забрался на крышу и имеет ли он отношение к железной дороге.



