Доброе утро, Липецк!

Сегодня 11 апреля 2019 года. В этот самый день 162 года назад император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.



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11 апреля 1775 года в Германии сожгли последнюю ведьму.Это даже удивительно, как много в мизерной Германии оказалось ведьм! Например, в курфюршестве Трирском их ловили исправно, в Фульдском аббатстве – тоже, с большим успехом. Но всех коллег переплюнули архиепископы Бамберга, Вюрцбурга и Кельна. Жгли, что называется, напалмом. Начали с крестьянок, потом переключились на жен бургомистров и членов городской ратуши, а потом – и на самих бургомистров и членов ратуши. В некоторых местах города почти совсем опустели, только архиепископы слонялись с закопченными от «очистительных костров» лицами.В конце концов, император Фердинанд II понял, что у него так скоро подданных не останется, просто придут менее мистифицированные соседи и возьмут страну голыми руками. Да пусть даже среди населения сохранится небольшой процент ведьм, дьявол с ними, лишь бы налоги платили! С этими словами он пошел плакаться к папе римскому Урбану VIII. Тот стукнул кулаком по столу так, что перстень сверкнул и рявкнул: «Они там что, совсем с ума посходили?!» Провел производственное совещание с кардиналами и отправил их в Кельн гасить костры и архиепископов.Много лет прошло, прежде чем Германия оправилась от потрясения, а потом, осознав вред такого религиозного рвения, качнулась в другую сторону: начала поставлять всему миру фильмы фривольного содержания. Сюжеты в них развивались примерно по той же схеме: начали с крестьянок, потом переключились на жен бургомистров и членов городской ратуши, а потом – и на самих бургомистров и членов ратуши…Автор песни «На заре», в 80-е годы прославившей группу «Альянс», выложил на YouTube видеоролик на эту песню, снятый в 1987 году. По нашим временам видео не просто ламповое, а эпохи юрского периода. Но наивный клип собрал почти полмиллиона просмотров в первые же сутки и администрация YouTubeвидео заблокировала, сочтя такой скачок внимания мошенничеством. Сейчас видео доступно и мы можем составить мнение – из-за чего столько шума.А в нашем курфюршестве все теплее и теплее. Среднесуточные температуры воздуха сегодня - 12-14 градусов тепла, что в на 6-8 градусов выше климатической нормы. Но кому интересна климатическая норма, когда можно снять надоевшие шапки?По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.В такое замечательное весеннее утро - грех ехать в транспорте. Пораньше выходим по делам и наслаждаемся любимым городом! А кому никак не отказаться от автомобиля - подсказки по дорожной ситуации на карте.Сейчас будет много цифр. Сегодня из-за ремонтных работ опять кто-то не досчитается ресурсов. В части электроснабжения:1. 09:00-17:00 - ул. им Академика В.М. Бехтерева; ул. Гвардейская, Сырская ул., 50, 48; ул.Тюленина; ул. Полетаева, Баумана ул., 299, 299Б; Родниковая ул., 7; Молодежная ул., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 3, 4, 6, 7, 8; Валентина Скороходова ул., 1, 4; Огородная ул., 31, 23, 36, 34а, 26; Молодежная ул., 5, 9; Валентина Скороходова ул., 8, 7, 18, 5, 11, 10, 6, 14, 9, 19, 16, 3.2. 10:00-18:00 - ул. Студеновская, 17.3. 14:00-17:00 – ул. Левобережная ул., 1; Мира пл., 5, 2, 4А, 4, 5, 6, 2А, 4а, 6.В части холодного водоснабжения:1. 10:00-21:00 - Доватора ул., 10б, 16, 16а, 4, 59, 6, 61, 8; Крылова ул., 63, 63а; П.А. Папина ул., 17, 17Б, 1В, 6, 8, 9; Победы пр-кт., 22; Юных Натуралистов ул., 1, 11, 12а, 15, 3, 5, 7, 9; Союзная ул., 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 5а, 6, 60, 62, 64, 66, 8, 13, 1б, 3а; Балакирева пер., 1; Мирная ул., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9; Урожайная ул., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9; Биологическая ул., 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Перова ул., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2а, 2ж, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9, 2в, 2г, 2д.2. 10:00-20:00 - Опытная ул., Агрономическая ул., Боевой проезд., Лебедянское ш., вл. 2.«Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху», - сообщает discover24.ru. «Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных — предков морских огурцов. 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