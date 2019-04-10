В России

56 минут назад

Роспотребнадзор планирует запретить похожие на лекарства БАДы

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#БАДы
Роспотребнадзор планирует навести порядок на рынке биодобавок. С прилавков могут исчезнуть БАДы, наименования которых аналогичны названиям лекарств или очень схожи с ними, заявили «Известиям» в ведомстве.  

Там считают, что такая практика вводит потребителя в заблуждение. Ревизия биодобавок станет возможна, после того как предложение службы рассмотрит и одобрит Евразийская экономическая комиссия. В ней «Известиям» подтвердили, что российская сторона уже определена разработчиком поправок касательно БАДов.  

По результатам этой работы Роспотребнадзор подготовит проект рекомендации Коллегии ЕЭК о принятии решения об изъятии из оборота биологически активных добавок, несоответствующих новым требованиям, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. В результате, по оценкам экспертов, с рынка биодобавок могут уйти до 20% брендов. 
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#БАДы

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