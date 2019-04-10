57 минут назад
Нефтегазовые компании могут лишиться части налоговых льгот в РФ
Нефтегазовые компании могут лишиться существенной части налоговых льгот, так как эффективность их использования находится на низком уровне.
С такой точкой зрения также согласились в Счетной палате. В большинстве случаев при установлении каких-либо льгот цель их введения, конкретные показатели и ориентиры не установлены, сообщила пресс-служба СП.
Представитель Дмитрия Козака заявил, что по поручению вице-премьера Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития проведут ревизию налоговых режимов по каждому месторождению и к лету представят отчет.
Эксперты считают, что радикально пересматривать преференции нефтегазовым компаниям слишком рискованно. Это может подорвать их устойчивость, привести к удорожанию топлива и сократить доходы бюджета.