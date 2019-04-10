Общество

19 минут назад

Весенняя обрезка деревьев приостановит работу трамваев

138
#транспорт
Весенняя обрезка деревьев приостановит работу трамваев
Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с отключением электроэнергии для проведения работ по обрезке деревьев на участке трамвайного пути «пл. Металлургов – НЛМК» 11 и 12 апреля 2019 года в период с 11:00 до 13:30 движение трамвайных вагонов муниципального маршрута № 5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000», в том числе по схеме «А» «ул. Чехова – Стан 2000», будет приостановлено. 

Подробную информацию о временных изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить по телефону единой диспетчерской службы 31-00-82. 
138
#транспорт

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В мэрии поддержали предложение инициативной группы по застройке центра города
#публичные слушания #застройка
2
В мэрии поддержали предложение инициативной группы по застройке центра города

29 минут назад

Общество
Родившие в неволе: как живут матери под арестом
#тюрьма
5
Родившие в неволе: как живут матери под арестом

сегодня, 18:22

Общество
В Липецкой области дожди и до +22
#дождь
3
В Липецкой области дожди и до +22

сегодня, 16:29

Общество
Тепло в Липецке не отключат ни на этой, ни на следующей неделе
#отопление
53
Тепло в Липецке не отключат ни на этой, ни на следующей неделе

сегодня, 15:37

Общество
Городской пассажирский транспорт переходит на весенне-летнее расписание
#транспорт
38
Городской пассажирский транспорт переходит на весенне-летнее расписание

сегодня, 15:22

Общество
Липецкий общественник подвел под «фейк-ньюс» воскрешение Иисуса Христа
#фейк-ньюс
125
Липецкий общественник подвел под «фейк-ньюс» воскрешение Иисуса Христа

сегодня, 15:16

Общество