Весенняя обрезка деревьев приостановит работу трамваев

Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с отключением электроэнергии для проведения работ по обрезке деревьев на участке трамвайного пути «пл. Металлургов – НЛМК» 11 и 12 апреля 2019 года в период с 11:00 до 13:30 движение трамвайных вагонов муниципального маршрута № 5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000», в том числе по схеме «А» «ул. Чехова – Стан 2000», будет приостановлено.



Подробную информацию о временных изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить по телефону единой диспетчерской службы 31-00-82.

