В мэрии поддержали предложение инициативной группы по застройке центра города

Вопросу планирования застройки квартала, ограниченного улицами Ленина, Интернациональной и Пролетарской, посвятили встречу в администрации Липецка. Ее провел советник и.о. главы города Михаил Щербаков.



Застройка этого квартала обсуждалась неоднократно. Концепция дополнялась замечаниями жителей. В частности, ряд двухэтажных домов послевоенной постройки, не признанных аварийными, был исключен из списка строений, подлежащих сносу, этажность будущих новостроек снизили до 5-8 этажей, предусмотрели строительство детского сада, подземной парковки и других социальных объектов.Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, поводом для новой встречи послужили сомнения жителей в том, что застройщик будет сносить только аварийные дома и те, жильцы которых согласны на расселение. Людей также беспокоит, что соседние квартиры скупают организации, не имеющие отношения к застройщику.По словам специалистов департамента градостроительства и архитектуры, участок под застройку (не только квартиры, но и гаражи, и дворовые постройки, если на них имеется подтверждённое право собственности) должны выкупаться по рыночной стоимости. Причем, застройщик обязан предложить собственнику вариант, который максимально учтёт его требования, вплоть до денежной компенсации за ремонт в новой квартире. Впрочем, правило не распространяется на программу переселения из аварийного жилья, когда людям предоставляют новые квартиры без возможности выбора, или когда территория требуется под муниципальные нужды.Активным жителям объяснили, что именно они – собственники участка, к которому относится и дворовая территория. Однако ее документальное оформление носит заявительный характер. Жильцы дома должны провести межевание и зарегистрировать собственность в Росреестре, что будет подтверждено соответствующим документом.Представители инициативной группы изложили свои намерения получить документальное подтверждение их прав, что, по их мнению, обезопасит их от возможного прессинга со стороны застройщика.Советник главы города Михаил Щербаков поддержал инициативу. Специалистам профильного департамента дано поручение опубликовать пошаговую инструкцию по регистрации права собственности на земельный участок под многоквартирным домом на сайте города, в социальных сетях и СМИ. Решено также провести встречу с жильцами по поводу скупщиков квартир, не имеющих отношения к застройщику. Более подробно эти и другие вопросы вынесут на публичные слушания, которые пройдут 11 апреля.- Чем больше домов объединяться в один участок, тем выше будет его ценность для застройщика, и тем более выгодные для себя условия жильцы могут получить в ходе переговоров. Уверен, инструкция будет полезна для жителей других домов, попадающих в зону застройки, - отметил Михаил Щербаков.В соответствии с действующим законодательством земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности ( п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ).

Со дня проведения государственного кадастрового учета сформированного земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме (п. 5 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»).

Для формирования и постановки на кадастровый учет границ земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, необходимо образование земельного участка. В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса РФ образование земельных участков в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Согласно положениям п.2 ст.6 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений в случае, если застроенные территории не разделены на земельные участки, границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, устанавливаются посредством подготовки проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, которые утверждаются главой местной администрации городского округа с соблюдением процедуры публичных слушаний в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 8 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

В данном случае заинтересованное лицо вправе обратиться в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка за подготовкой материалов для разработки документации по планировке и межевания территории. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в соответствии с постановлением администрации города Липецка о разработке документации и техническим заданием на проектные работы.

Проектная документация рассматривается на публичных слушаниях. Глава города Липецка с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию.

Собственник помещений в многоквартирном доме обращается к кадастровому инженеру в целях подготовки межевого плана земельного участка, занимаемого многоквартирным домом ( ст. 22 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Для кадастрового учета и государственной регистрации прав собственности на земельный участок под многоквартирным домом могут потребоваться следующие документы ( ч. 1 , 2 ст. 14 , ч. 1 ст. 15 , ст. 18 , ч. 1 ст. 42 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ):

1. Заявление о государственном кадастровом учете земельного участка, занимаемого многоквартирным домом.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или уполномоченного им на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности (при представлении заявления посредством личного обращения).

3. Документы о формировании органом государственной власти или органом местного самоуправления земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (выкопировка из проекта планировки и проекта межевания территории с реквизитами документа о его утверждении).

4. Межевой план, подготовленный в результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке.

5. Правоустанавливающие документы, подтверждающие наличие прав собственников помещений в многоквартирном доме, возникших до 31.01.1998 (если на момент представления документов для постановки на кадастровый учет земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, на объекты недвижимости помещений в многоквартирном доме в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) отсутствуют записи о государственной регистрации наличия прав указанных собственников).

6. Иные необходимые для государственной регистрации прав документы в случаях, установленных законодательством РФ.

Заявление и необходимые документы можно представить одним из следующих способов ( ч. 1 , 2 ст. 18 Закона N 218-ФЗ):

- лично (либо через представителя по доверенности) в отделение Росреестра или МФЦ, в том числе независимо от места нахождения объекта недвижимости согласно перечню подразделений, осуществляющих прием по экстерриториальному принципу, размещенному на сайте Росреестра, а также уполномоченному лицу Росреестра при выездном приеме;

- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

- в электронной форме через Интернет, включая Единый портал госуслуг и сайт Росреестра.

Со дня проведения государственного кадастрового учета земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме ( ч. 5 ст. 16 Закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ).

Проведенные кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельный участок под многоквартирным жилым домом удостоверяются выпиской из ЕГРН ( ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ).