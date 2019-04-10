Родившие в неволе: как живут матери под арестом

Сегодня ФКУ «Следственный Изолятор №1» посетила уполномоченная по правам ребенка Липецкой области Людмила Куракова и и.о. прокурора области Руслан Стрельников, старший помощник прокурора Сергей Юшков. Они оценивали условия, в которых содержатся под стражей несовершеннолетние и матери с детьми.







Каждая камера под наблюдением.

Пеленальный столик

в камере с новорожденным.

По словам начальника СИЗО Романа Морозова, в изоляторе содержатся под стражей около пятисот человек, из них - восемь подростков и одна женщина, которая родила, будучи под арестом. Малышу уже четыре месяца.- Рождение детей в следственном изоляторе не самое редкое явление, - рассказал Роман Морозов. – Естественно, к таким женщинам и их содержанию в учреждение особое внимание.В одной из камер комиссия увидела молодую девушку с коляской, в которой безмятежно спал малыш. Правда, камерой в стереотипном представлении этого слова, помещение, где находится мама с ребенком, назвать сложно. Тюрьму выдает только массивная решетка на светлом окне, тяжелая металлическая дверь и простота интерьера. Но стоит посмотреть в сторону, и видишь детскую коляску с разными мультяшными персонажами у ее изголовья.Погремушки и белое белье, а на столе книга для молодой мамы. В скором времени женщина уйдет по этапу в Мордовию, где есть колония приспособленная для мам с детьми, а до нее в СИЗО содержалась другая заключенная, малыш которой не только родился за решеткой, но сделал первые шаги в камере. А в СИЗО ожидаются новые роды. «Свято место» пусто не бывает…Не менее лучшие условия созданы в СИЗО для содержания несовершеннолетних. Подростки редко попадают в следственный изолятор. Но если идут под арест, то по подозрению в серьезных преступлениях. Например один из подростков арестован по подозрению в краже, грабеже, разбое и угоне, другого обвиняют в целую серии угонов, а третий говорит, что попал в СИЗО после драки, во время которой он ударил человека кирпичом.В общении с подростками Людмила Куракова не обошлась без разговоров о морали. Ведь вроде и ребята все хорошие, много спортсменов, но судьбы разные: кто-то жил последние время без одного родителя, кто, наоборот, в многодетной семье. Что их толкало на преступления? Бес попутал, плохая компания во дворе. Причин может быть много, но результат один – неотвратимость наказания.Никто из них не жаловался на содержание. В СИЗО подросткам положены соки, фрукты и сладости, многочасовые прогулки. Даже телевизоры стоят в каждой камере и настольные игры.Сегодняшний объезд прошел в рамках регионального месячника «Вместе ради детей». Но, как отметили в УФСИН, визиты таких гостей постоянные, поэтому в прокуратуре всех несовершеннолетних и мам с детьми знают поименно. Ведь их не так много.