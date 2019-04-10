В России

51 минуту назад

Кот погиб при взрыве самогонного аппарата хозяина

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#взрыв #самогон #кот
Кот погиб при взрыве самогонного аппарата хозяина

ЧП произошло в Екатеринбурге.

Хозяином квартиры в Екатеринбурге, в которой взорвался самогонный аппарат, оказался руководитель следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Железнодорожному району города. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает «Коммерсант».

Во время ЧП также серьезно пострадали владельцы квартиры — муж с женой. Их увезли в больницу с ожогами 50% тела. Из дома эвакуировали 20 человек, в том числе 8 детей, сообщает НТВ. Домашнего кота выбросило с 14-го этажа взрывной волной. Тело питомца нашли на газоне возле дома.

Камера видеонаблюдения, установленная рядом с многоэтажкой, запечатлела момент взрыва, отмечает «Пятый канал». На кадрах заметно, что стекла и куски оконной рамы выбивает взрывной волной, они летят вниз и падают перед подъездом.

   
209
#взрыв #самогон #кот

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