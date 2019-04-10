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Сын чиновника специально сбил курсанта МЧС

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#МЧС #авария #ДТП
Сын чиновника специально сбил курсанта МЧС

Уголовное дело расследуют в Воронеже.

Вчера в сети появился видеоролик с камеры, на котором запечатлён момент преступления, случившегося 1 апреля, сообщает «Курск-ТВ». В тот день в Воронеже ехавший на своём «Мерседесе» Вячеслав Дмитриенко сначала с огромной скоростью проносится мимо, но потом разворачивается и с явным намерением сбить конкретного человека, в определённый момент выворачивает руль. Под колёса кроссовера попал курсант воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии министерства чрезвычайных ситуаций России, Давид Геворгян, стоявший на обочине дороги. Предполагается, что причиной намеренного наезда стало то, что курсант мог случайно задеть ехавшую машину, когда подметал проезжую часть. Парня доставили в больницу, но все обошлось - он отделался относительно легкими травмами.


По некоторым данным, Вячеслав Дмитриенко - экс-директор организации ООО "Технология здоровья". Поговаривают, что у него есть влиятельные покровители, в частности, он имеет связи в медицинских кругах. Местные жители говорят, что его мать – весьма уважаемый в городе человек, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, автор более 80 научных работ.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ходят слухи, что мужчина не без чужой помощи уже получил справку о невменяемости, и якобы на этом будет строиться его защита. Уже звучат предположения, что его могут отправить на принудительное лечение, передает «РЕН ТВ». По некоторым данным, за период пользования транспортным средством с 2012 года водитель совершил более 50 нарушений правил дорожного движения. Среди них превышение скорости, нарушение разметки. В ГУ МВД по Воронежской области эту информацию подтвердили.
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#МЧС #авария #ДТП

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