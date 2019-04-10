Липчане снижают просроченную задолженность по кредитам

На 1 марта 2019 года просроченная задолженность по кредитам физлиц - жителей Липецкой области составила 4 497 млн. рублей, на ту же дату год назад она была 5 313 млн. рублей. Такие данные представил Центробанк РФ.

Всего на 1 марта жителям Липецкой области было выдано кредитов на 6 719 млн. рублей — практически все они были рублевыми (6 716 млн. рублей), и лишь немногим более 2 млн. рублей липчане взяли в иностранной валюте и драгметаллах. Годом ранее объем выданных кредитов был на 41% выше — 9 480 млн. рублей (9 469 млн. - в рублях, 11 млн. - в валюте).



Общая задолженность липчан по кредитам на 1 марта составила 90 659 млн. рублей против 72 988 млн. рублей год назад, однако доля просроченной задолженности в общем объеме долгов липчан перед банками уменьшилась до 5,07% - в 2018 году она составляла 7,28%, сообщается в отчете Центробанка РФ.



