Экономика

сегодня, 15:35

Липчане снижают просроченную задолженность по кредитам

2 402
#кредиты
Липчане снижают просроченную задолженность по кредитам

На 1 марта 2019 года просроченная задолженность по кредитам физлиц - жителей Липецкой области составила 4 497 млн. рублей, на ту же дату год назад она была 5 313 млн. рублей. Такие данные представил Центробанк РФ.

Всего на 1 марта жителям Липецкой области было выдано кредитов на 6 719 млн. рублей — практически все они были рублевыми (6 716 млн. рублей), и лишь немногим более 2 млн. рублей липчане взяли в иностранной валюте и драгметаллах. Годом ранее объем выданных кредитов был на 41% выше — 9 480 млн. рублей (9 469 млн. - в рублях, 11 млн. - в валюте). 

Общая задолженность липчан по кредитам на 1 марта составила 90 659 млн. рублей против 72 988 млн. рублей год назад, однако доля просроченной задолженности в общем объеме долгов липчан перед банками уменьшилась до 5,07% - в 2018 году она составляла 7,28%, сообщается в отчете Центробанка РФ. 

2 402
#кредиты

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Созерцатель

40 минут назад
Подельники Артамона впечали, вдруг люди расплатятся с растовщиками и пошлют их ...
ответить

чиновники Обладминистрации

сегодня, 15:40
все веселей день ото дня живем мы и чудесней
ответить

Еще в рубрике

Липчане считают достойной зарплатой 68 тысяч рублей
#зарплата
45
Липчане считают достойной зарплатой 68 тысяч рублей

сегодня, 11:12

Экономика
В Тербунском районе откроется новый швейцарский завод
#сельское хозяйство #завод #ОЭЗ
23
В Тербунском районе откроется новый швейцарский завод

вчера, 09:55

Общество
Липецкая область оказалась среди лидеров по экспорту металлов
#экспорт
30
Липецкая область оказалась среди лидеров по экспорту металлов

04.04.2019 14:35

Экономика
В Липецке ждут белорусского министра
#торговля #Беларусь
6
В Липецке ждут белорусского министра

01.04.2019 09:48

Общество
В Липецкой области оказалось самое дорогое в Черноземье молоко
#цены
55
В Липецкой области оказалось самое дорогое в Черноземье молоко

27.03.2019 12:29

Экономика
Самые низкие зарплаты были у кожевников и текстильщиков
#зарплата
6
Самые низкие зарплаты были у кожевников и текстильщиков

21.03.2019 12:29

Экономика