сегодня, 15:35
Липчане снижают просроченную задолженность по кредитам
На 1 марта 2019 года просроченная задолженность по кредитам физлиц - жителей Липецкой области составила 4 497 млн. рублей, на ту же дату год назад она была 5 313 млн. рублей. Такие данные представил Центробанк РФ.
Общая задолженность липчан по кредитам на 1 марта составила 90 659 млн. рублей против 72 988 млн. рублей год назад, однако доля просроченной задолженности в общем объеме долгов липчан перед банками уменьшилась до 5,07% - в 2018 году она составляла 7,28%, сообщается в отчете Центробанка РФ.
Еще в рубрике
04.04.2019 14:35Экономика
Созерцатель
чиновники Обладминистрации