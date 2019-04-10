Общество

21 минуту назад

В Липецкой области дожди и до +22

402
#дождь
В Липецкой области дожди и до +22

11 апреля с приближением к Липецкой области атмосферных фронтов с запада местами пройдут кратковременные дожди. 


12 и 13 апреля осадки продолжатся, интенсивность дождей прогнозируется до умеренных, кроме того 13 апреля днем по области местами возможны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 апреля - 12-14 градусов тепла, что в на 6-8 градусов выше климатической нормы, 13 апреля — 9 градусов тепла, что на 3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области  переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем составит от 17 до 22 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 19 до 21 градусов тепла.

День 11 апреля стал самым теплым в Липецке в 1977 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.

402
#дождь

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