В России
сегодня, 15:31
В Самаре пропало 11 000 пайков для солдат
221
Расследованием занялась военная прокуратура.
Военная прокуратура Самарского гарнизона в ходе проверки выявила в одной из воинских частей недостачу более 11 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания на общую сумму свыше 7 млн рублей, сообщает « ГТРК-Самара». Материалы проверки военная прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Установлено, что начальник продовольственной и вещевой службы воинской части на протяжении двух лет давал указания подчинённым забирать с продовольственного склада пайки для дальнейшей продажи. Вырученные деньги, как сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ, офицер забирал себе.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Установлено, что начальник продовольственной и вещевой службы воинской части на протяжении двух лет давал указания подчинённым забирать с продовольственного склада пайки для дальнейшей продажи. Вырученные деньги, как сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ, офицер забирал себе.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
221