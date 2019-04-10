сегодня, 15:22
Городской пассажирский транспорт переходит на весенне-летнее расписание
Как сообщили в департаменте транспорта администрации города Липецка, с 13 апреля работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться по расписаниям весенне-летнего периода.
№ 27 - в прямом направлении ул. 9 Мая – ул. Марины Расковой – пр. Мира – Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – пр. Победы – пр. 60 лет СССР – ул. Кривенкова – ул. Свиридова; в обратном направлении ул. Свиридова – ул. Кривенкова – пр. 60 лет СССР – пр. Победы – ул. Советская – ул. Карла Маркса – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая;
№ 28 - в прямом направлении ул. Ангарская – ул. Минская – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Водопьянова – пр. Победы – ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая; в обратном направлении ул. 9 Мая – ул. Марины Расковой – пр. Мира – Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская - ул. Фрунзе - ул. Неделина - ул. 50 лет НЛМК - ул. Механизаторов - пр. Победы – ул. Водопьянова – ул. Меркулова – ул. Катукова - ул. Стаханова – ул. Свиридова – ул. Кривенкова – ул. Минская – ул. Ангарская.
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.
НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА
Кирилл
Кирилл
777
Татьяна
И это воронежцы нас автохамами называют...
егор
егор
Н
Виктор