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Городской пассажирский транспорт переходит на весенне-летнее расписание

24 911
#транспорт
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Городской пассажирский транспорт переходит на весенне-летнее расписание

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города Липецка, с 13 апреля  работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться по расписаниям весенне-летнего периода.

Будут внесены изменения в расписания муниципальных маршрутов №№ 2 (кольцевой), 11, 13, 19, 26, 27, 28, 37. В целях сокращения интервалов движения работа муниципальных маршрутов № 27 «НЛМК - 30 микрорайон», № 28 «п. Сырский Рудник - НЛМК» будет осуществляться по измененным схемам:

№ 27 - в прямом направлении ул. 9 Мая – ул. Марины Расковой – пр. Мира – Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – пр. Победы – пр. 60 лет СССР – ул. Кривенкова – ул. Свиридова; в обратном направлении ул. Свиридова – ул. Кривенкова – пр. 60 лет СССР – пр. Победы – ул. Советская – ул. Карла Маркса – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая;

№ 28 - в прямом направлении ул. Ангарская – ул. Минская – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Меркулова – ул. Водопьянова – пр. Победы – ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – Петровский мост – пр. Мира – ул. 9 Мая; в обратном направлении ул. 9 Мая – ул. Марины Расковой – пр. Мира – Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская - ул. Фрунзе - ул. Неделина - ул. 50 лет НЛМК - ул. Механизаторов - пр. Победы – ул. Водопьянова – ул. Меркулова – ул. Катукова - ул. Стаханова – ул. Свиридова – ул. Кривенкова – ул. Минская – ул. Ангарская.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

24 911
#транспорт
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Комментарии (25)

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НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА

1 секунду назад
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ОПТИМИЗИРУЕТЕ ВЫПУСК НА МАРШРУТЕ №22 ??? ЕДУТ ОДИН ЗА ОДНИМ ЗАТО ТАКИЕ КАК №24 И №28 НЕ ДОЖДЕШЬСЯ(((
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Кирилл

2 минуты назад
На крайний случай: по телефону 31-80-16 или 31-70-15 диспетчер может ответить, все ли автобусы маршрута на линии. Если кого-то нет, диспетчер говорит, какой именно выход не на линии. В расписании рядом со временем маршрута в скобках указан номер выхода - будет понятно, в какое время автобус не ждать в таком случае.
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Кирилл

3 минуты назад
Яндексом можно пользоваться, если понимать, какие "баги" он иногда выдаёт. В целом очень удобно. Например, вместо того, чтобы торчать на остановке, можно лишние 10-15 минут дома побыть и доделать что-нибудь по мелочи. У маршрутов 28/28а, 27/27а на несовпадающих участках пути рейсы "а" пропадают из Яндекса, это неудобно, но проблему никак не решат - обращался не раз уже в Яндекс. Теперь, кстати, проблемы не будет - читайте в новости, что все 27 одинаково пойдут через автовокзал, все 28 - одинаково через муз. училище. Маршрутки ещё некорректно могут отображаться в Яндексе. Так что очень советую всем: вместе с актуальным расписанием (липецк.транспорт обычно оперативно его обновляет на сайте в случае изменений) это очень удобно, позволяет даже пользоваться маршрутами, которые редко ходят.
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777

4 минуты назад
департаменту транспорту нужно сделать чат куда липчане будут предлагать схемы изменения того или иного маршрута.
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Татьяна

9 минут назад
777, Установила я этот Яндекс транспорт. "Брешит как собака", намахивает часто. Ждала так 2 раза 28 и не только. А тот бац, и после ожидания 16 минут исчезал с экрана и все! Ждешь еще 20, а потом уже от холода зимой идешь пешком на другую остановку. И часто так. Удалила нафик "ВРУШКУ" недоработанную.
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И это воронежцы нас автохамами называют...

10 минут назад
В Воронеже курсант местного военного училища, подметая дорогу, не пропустил проезжавший по улице "Мерседес". Водитель обиделся на это и решил отомстить. Он развернулся и рванул обратно – чтобы сбить парня. Но, так как был смертельно пьян, перепутал и наехал на его однокурсника. Это невероятно, но юноша выжил и даже не получил тяжелых травм.
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егор

12 минут назад
Н, полностью соглашусь еще смотришь по яндекс транспорт №28 и №28а а они все отображаются как №28 очень неудобно.
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егор

13 минут назад
теперь до ск будет ходить №28 и будет ли он вообще вечером ехать на Сырский? вопросов больше чем ответов.
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Н

15 минут назад
нельзя ли отменить номера маршрутов с буквами "а" "т".Что цифр не хватает что ли? 27 и 27а, 28 и 28а, 308 и 308а. Ведь у них разные пути движения, а так с этими буквами только запутываешься.
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Виктор

15 минут назад
Павел, да? вы точно это знаете ? лучше бы убрали тогда №28 и все их осуществляли по №28а.
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