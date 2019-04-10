В России

сегодня, 15:19

Молния ударила в самолет при заходе на посадку

274
#самолет #молния
Молния ударила в самолет при заходе на посадку

ЧП произошло в «Шереметьево».

Молния попала в трансатлантический лайнер при посадке в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в органах управления воздушным движением. ЧП произошло в «Шереметьево».

Инцидент произошел накануне вечером на высоте примерно трех километров. Молния ударила в заходивший на посадку рейс Нью-Йорк-Москва. Командир дальнемагистрального Airbus 330 сообщил о случившемся диспетчерам.

Лайнер удалось благополучно посадить. Никто из находившихся на борту не пострадал. Поврежденный лайнер отправили на экспертизу, его техническое состояние предстоит оценить специалистам.
274
#самолет #молния

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кот погиб при взрыве самогонного аппарата хозяина
#взрыв #самогон #кот
Кот погиб при взрыве самогонного аппарата хозяина

51 минуту назад

В России
Подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его супругу
#изнасилование
Подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его супругу

59 минут назад

В России
Сын чиновника специально сбил курсанта МЧС
#МЧС #авария #ДТП
Сын чиновника специально сбил курсанта МЧС

сегодня, 15:39

В России
В Самаре пропало 11 000 пайков для солдат
#гарнизон
В Самаре пропало 11 000 пайков для солдат

сегодня, 15:31

В России
Возраст продажи алкоголя планируют увеличить до 21 года
#алкоголь #торговля
1
Возраст продажи алкоголя планируют увеличить до 21 года

сегодня, 15:08

В России
Меняется способ получения детских пособий
#пособие #закон
Меняется способ получения детских пособий

сегодня, 15:02

В России