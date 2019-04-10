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Молния ударила в самолет при заходе на посадку
ЧП произошло в «Шереметьево».
Молния попала в трансатлантический лайнер при посадке в Москве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в органах управления воздушным движением. ЧП произошло в «Шереметьево».
Инцидент произошел накануне вечером на высоте примерно трех километров. Молния ударила в заходивший на посадку рейс Нью-Йорк-Москва. Командир дальнемагистрального Airbus 330 сообщил о случившемся диспетчерам.
Лайнер удалось благополучно посадить. Никто из находившихся на борту не пострадал. Поврежденный лайнер отправили на экспертизу, его техническое состояние предстоит оценить специалистам.
Инцидент произошел накануне вечером на высоте примерно трех километров. Молния ударила в заходивший на посадку рейс Нью-Йорк-Москва. Командир дальнемагистрального Airbus 330 сообщил о случившемся диспетчерам.
Лайнер удалось благополучно посадить. Никто из находившихся на борту не пострадал. Поврежденный лайнер отправили на экспертизу, его техническое состояние предстоит оценить специалистам.