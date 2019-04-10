В России
8 минут назад
Возраст продажи алкоголя планируют увеличить до 21 года
Проект поддержал глава Минпромторга.
Минпромторг РФ считает целесообразной идею Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Я думаю, что все те меры, которые Минздрав сегодня реализовывает, по снижению потребления алкоголя, должны носить взвешенный характер. В данном случае, наверное, это (запрет продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года - ред.) было бы целесообразно. Если эта инициатива поступит к нам в министерство на согласование, мы ее согласуем", - цитирует министр РИА Новости.
В марте 2019 года Минздрав России предложил ввести запрет на продажу крепкого алкоголя гражданам младше 21 года и разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Речь идет о напитках с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции - крепленом вине, водке, виски, ликере, коньяке и других. В ведомстве объясняют инициативу заботой о здоровье населения, уточняет ТАСС.
В конце марта министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин, дополняют «Известия».
- Я думаю, что все те меры, которые Минздрав сегодня реализовывает, по снижению потребления алкоголя, должны носить взвешенный характер. В данном случае, наверное, это (запрет продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года - ред.) было бы целесообразно. Если эта инициатива поступит к нам в министерство на согласование, мы ее согласуем", - цитирует министр РИА Новости.
В марте 2019 года Минздрав России предложил ввести запрет на продажу крепкого алкоголя гражданам младше 21 года и разработал поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Речь идет о напитках с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции - крепленом вине, водке, виски, ликере, коньяке и других. В ведомстве объясняют инициативу заботой о здоровье населения, уточняет ТАСС.
В конце марта министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин, дополняют «Известия».