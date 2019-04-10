В России

14 минут назад

Меняется способ получения детских пособий

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#пособие #закон
Меняется способ получения детских пособий

Забрать выплаты станет еще легче.

Депутаты в среду, 10 апреля, во втором чтении приняли поправки, дающие родителям возможность получать пособия на первого и второго ребенка по месту пребывания. Сейчас соответствующее заявление следует подавать исключительно по месту постоянной регистрации.

Теперь можно будет получать деньги и по месту их фактического проживания. При этом получатели обязаны известить об изменении своего фактического места жительства органы соцзащиты региона или Пенсионный фонд, пишет "Российская газета".

- Это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены. Граждане смогут подавать заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка по месту их фактического проживания, — считает Вячеслав Володин.
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#пособие #закон

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