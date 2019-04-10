В России

26 минут назад

Россия запретила ввоз фруктов из Белоруссии

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#яблоки #санкционка
Россия запретила ввоз фруктов из Белоруссии

Введены ограничения на яблоки и груши.

Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы. Временный запрет вводится с пятницы, 12 апреля, пишет РБК.

На границе с начала апреля задержано 36 машин с продукцией без документов. Россельхознадзор не может противостоять наплыву подсанкционной продукции, потому что это негласно поощряют сами белорусские власти, поясняет «Газета.ру». Кроме того, на границе с Белоруссией задержано 66 фур с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения.

Россельхознадзор также не исключает введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Белоруссии в Россию. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

Ранее Россельхознадзор предупреждал, что может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии из-за отсутствия достоверной информации о ней. Об этом сообщалось на официальном сайте ведомства в четверг, 28 марта.
97
#яблоки #санкционка

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