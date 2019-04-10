В России

33 минуты назад

Украина расширила санкции против России

126
#санкции #торговля
Украина расширила санкции против России

Эмбарго касается торговли.

Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России. Правительство приняло соответствующее постановление без обсуждения, пишет РИА Новости.

По данным «Интерфакса», в перечень внесены стерилизационные банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков. Помимо этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики. Кроме того, в перечень включены электрические проводники для напряжения более 1 тыс. В.

Таким образом, дополнен перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный в 2015 году. Тогда санкции были введены против 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Ограничения были введены после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Украина не признала итоги референдума на полуострове, напоминает «Газета.ру».
126
#санкции #торговля

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Возраст продажи алкоголя планируют увеличить до 21 года
#алкоголь #торговля
Возраст продажи алкоголя планируют увеличить до 21 года

7 минут назад

В России
Меняется способ получения детских пособий
#пособие #закон
Меняется способ получения детских пособий

13 минут назад

В России
Россия запретила ввоз фруктов из Белоруссии
#яблоки #санкционка
Россия запретила ввоз фруктов из Белоруссии

26 минут назад

В России
Россияне при определении достойной зарплаты исходили из потребностей
#опрос #зарплата
Россияне при определении достойной зарплаты исходили из потребностей

38 минут назад

В России
Из программы «Земский доктор» уберут возрастной ценз

вчера, 17:24

В России
#повышение пенсионного возраста
1
Эксперты предупредили о риске роста бедности среди предпенсионеров

вчера, 17:18

В России