В России
33 минуты назад
Украина расширила санкции против России
Эмбарго касается торговли.
Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России. Правительство приняло соответствующее постановление без обсуждения, пишет РИА Новости.
По данным «Интерфакса», в перечень внесены стерилизационные банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков. Помимо этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики. Кроме того, в перечень включены электрические проводники для напряжения более 1 тыс. В.
Таким образом, дополнен перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный в 2015 году. Тогда санкции были введены против 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Ограничения были введены после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Украина не признала итоги референдума на полуострове, напоминает «Газета.ру».
По данным «Интерфакса», в перечень внесены стерилизационные банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков. Помимо этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики. Кроме того, в перечень включены электрические проводники для напряжения более 1 тыс. В.
Таким образом, дополнен перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный в 2015 году. Тогда санкции были введены против 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Ограничения были введены после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Украина не признала итоги референдума на полуострове, напоминает «Газета.ру».