В России
39 минут назад
Россияне при определении достойной зарплаты исходили из потребностей
Эксперты прокомментировали итоги опроса.
Достойный уровень заработный платы — это очень субъективная оценка. Однако исходя из статистики по регионам России можно предположить, что люди подразумевают под этим определением доход, который обеспечит им уровень жизни ненамного выше, чем большинству остальных жителей, которые проживают в том же месте, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.
Ранее специалисты из Финансового университета при правительстве России опросили жителей разных регионов страны об их ожиданиях, касающихся заработной платы. Респондентам необходимо было ответить на вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».
Как сообщает РИА Новости, россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни. Эксперты определили, что больше всего в месяц требуется москвичам — не менее ста тысяч рублей. На втором месте — петербуржцы: им нужно получать 91 тысячу в месяц. По данным исследования, самые невысокие требования к зарплате — у жителей Читы (50 тысяч рублей), Улан-Удэ (54 тысячи), а также Барнаула и Якутска (по 55 тысяч в месяц). При этом половина респондентов не верит, что когда-нибудь в своей жизни достигнет достойного дохода.
Эксперты Финансового университета также определили основные блага, необходимые человеку для достойной жизни, указывает « Газета.ру». Это наличие квартиры или собственного дома, автомобиля, хорошее образование и медицина, спорт и хобби, полноценное питание (в том числе в ресторанах), интересная работа, путешествия, посещение выставок и театров.
Ранее специалисты из Финансового университета при правительстве России опросили жителей разных регионов страны об их ожиданиях, касающихся заработной платы. Респондентам необходимо было ответить на вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».
Как сообщает РИА Новости, россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни. Эксперты определили, что больше всего в месяц требуется москвичам — не менее ста тысяч рублей. На втором месте — петербуржцы: им нужно получать 91 тысячу в месяц. По данным исследования, самые невысокие требования к зарплате — у жителей Читы (50 тысяч рублей), Улан-Удэ (54 тысячи), а также Барнаула и Якутска (по 55 тысяч в месяц). При этом половина респондентов не верит, что когда-нибудь в своей жизни достигнет достойного дохода.
Эксперты Финансового университета также определили основные блага, необходимые человеку для достойной жизни, указывает « Газета.ру». Это наличие квартиры или собственного дома, автомобиля, хорошее образование и медицина, спорт и хобби, полноценное питание (в том числе в ресторанах), интересная работа, путешествия, посещение выставок и театров.