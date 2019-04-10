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По реке Дон поплывут индейцы
В селе Чернава Измалковского района пройдет литературно-этнографический фестиваль по мотивам поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате».
По сути, Иван Бунин – и есть связующее звено между Липецкими краями и индейскими племенами Северной Америки, ведь именно он перевел на русский язык поэму Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате». К тому же в 1909 году писатель сам посещал село Чернава, где служил воеводой его предок Иван Афанасьевич Бунин.
Члены историко-краеведческого общества «Дикое поле» планируют провести мероприятие на живописных валах Усть-Чернавской крепости – там расположится весь лагерь, с гостями и участниками.
Основное представление начнется 18 мая в 11:00. В программе запланированы показательные выступления исторических клубов, реконструирующих культуру североамериканских индейцев, и концерт фольклорных коллективов.
Для гостей фестиваля будет воссоздан эпизод сражения американо-индейских войн XIX века. Индейцы-пешеходы – это нонсенс, поэтому за присутствие скакунов отвечает елецкий конноспортивный клуб «Кристалл», всадники которого прославились участием в батальных сценах оперы «Легенда о граде Ельце».
Кроме того, среди зрелищ – гонка на каноэ по реке, индейская скачка на неоседланных конях против течения, литературно-музыкальная композиция «Песнь о Гайавате на границе Дикого поля», а также фейерверк.
Также будет туристический обед, но по талонам – индейский общепит суров. О курении трубки мира по талонам организаторами ничего не упоминается. По ходу дела будет подведен итог конкурс детского рисунка «Мы играем в индейцев», победители получат призы.
Нечто особенно обещает такой пункт программы как «Творческая встреча в шатре Воеводы», но тут сюрприз, спойлеры исключаются.
Итак, мероприятие запланировно на 18-19 мая, все подробности – в группе «ВКонтакте» «Чернавская крепость».
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25.03.2019 17:46Общество
НЕ ПАТРИОТ
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как там в песне поется...