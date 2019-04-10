Общество

24 минуты назад

На Липецк надвигается гроза

2 788
#гроза #штормовое предупреждение
2
На Липецк надвигается гроза
В ближайшие 1 - 3 часа на территории Липецкой области ожидается гроза. Об этом предупреждает ГУ МЧС РФ по региону.
2 788
#гроза #штормовое предупреждение
2

Комментарии (2)

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indezit

8 минут назад
А по прогнозу ясно
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123

11 минут назад
начала мая на наступило же?
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