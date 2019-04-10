Соревнования по полумарафону в Липецке приедет комментировать Дмитрий Губерниев

26 мая гостями Липецка станут многие известные люди.

«Звезды» российского спорта станут гостями соревнований по полумарафону в Липецке 26 мая.

Как сообщили в областной администрации, в забеге примут участие знаменитые спортсмены, представители шоу-бизнеса, журналисты.

Разминку перед стартом проведет двукратная олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по спортивной гимнастике (вольные упражнения и опорный прыжок) Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка (2000, 2004 гг.) по фехтованию Татьяна Логунова, 6-кратная чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина.

Старт и финиш разместятся на Соборной площади, а мершрут пробега забега проляжет по улицам Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов.

Участникам забега на выбор предложат не только классическую полумарафонскую дистанцию – 21,1 км, но и забеги на 10 и 3 км, а дети до 14 лет смогут пробежать дистанцию в 500 метров.

К старту пригласят всех желающих. Каждый сможет узнать свое личное время, а также получит медаль и диплом на финише. Победителям дистанций в своих категориях вручат ценные призы.

На старт планирует выйти и врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Ведущим мероприятия станет известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.



Фото sports.ru

