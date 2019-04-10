Спорт

35 минут назад

Соревнования по полумарафону в Липецке приедет комментировать Дмитрий Губерниев

5 405
#Полумарафон
Соревнования по полумарафону в Липецке приедет комментировать Дмитрий Губерниев

26 мая гостями Липецка станут многие известные люди.

«Звезды» российского спорта станут гостями соревнований по полумарафону в Липецке 26 мая.

Как сообщили в областной администрации, в забеге примут участие знаменитые спортсмены, представители шоу-бизнеса, журналисты.

Разминку перед стартом проведет двукратная олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по спортивной гимнастике (вольные упражнения и опорный прыжок) Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка (2000, 2004 гг.) по фехтованию Татьяна Логунова, 6-кратная чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина.

Старт и финиш разместятся на Соборной площади, а мершрут пробега забега проляжет по улицам Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов. 

Участникам забега на выбор предложат не только классическую полумарафонскую дистанцию – 21,1 км, но и забеги на 10 и 3 км, а дети до 14 лет смогут пробежать дистанцию в 500 метров.

К старту пригласят всех желающих. Каждый сможет узнать свое личное время, а также получит медаль и диплом на финише. Победителям дистанций в своих категориях вручат ценные призы. 

На старт планирует выйти и врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Ведущим мероприятия станет известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Фото sports.ru

5 405
#Полумарафон

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Накипело

4 минуты назад
Нытики
ответить

победа

8 минут назад
А кто оплачивать будет сие представление??? Из-за горстки людей , такие траты на губерниева . Он оооочень дорогой господин Кто позволил транжирить наши деньги ??????
ответить

налогоплательщик

13 минут назад
К чему же так тратиться? Придется бюджетников на улицы выгонять.
ответить

маня

25 минут назад
ну и рожа
ответить

Kot Begemot

28 минут назад
Нормально. Гонорар губерниева от миллиона за сутки, плюс представительские расходы. Понты за счет бюджета!
ответить

Еще в рубрике

Татьяне Барсук не хватило одного точного выстрела для выхода в финал Кубка мира
#Стендовая стрельба
2
Татьяне Барсук не хватило одного точного выстрела для выхода в финал Кубка мира

вчера, 07:35

Спорт
ЛКС чередует выдающиеся матчи с провальными
#Мини-футбол
ЛКС чередует выдающиеся матчи с провальными

08.04.2019 19:22

Спорт
Липецкая яхтсменка на Майорке провела генеральную репетицию отбора на Олимпиаду (ФОТО)
#Парусный спорт
4
Липецкая яхтсменка на Майорке провела генеральную репетицию отбора на Олимпиаду (ФОТО)

08.04.2019 18:46

Спорт
«Звездочки» липецкого бильярда «зажгли» в одном из старейших турниров России
#Бильярд
8
«Звездочки» липецкого бильярда «зажгли» в одном из старейших турниров России

08.04.2019 17:15

Спорт
Елецкий защитник забил липецкому вратарю – дело было в ФНЛ (ФОТО, ВИДЕО)
#Футбол #ФНЛ #Кобзев
Елецкий защитник забил липецкому вратарю – дело было в ФНЛ (ФОТО, ВИДЕО)

08.04.2019 07:58

Спорт
17-летняя липчанка поехала на Кубок мира уже в статусе мастера международного класса
#Стендовая стрельба
17-летняя липчанка поехала на Кубок мира уже в статусе мастера международного класса

07.04.2019 20:58

Спорт