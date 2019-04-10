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43 000 жителей области в воскресенье ждут на избирательных участках

13 1059
#выборы
1
43 000 жителей области в воскресенье ждут на избирательных участках

Голосование будет приходить с помощью КОИБов.

14 апреля в Липецкой области пройдут выборы. В Липецке горожане будут выбирать депутата областного Совета по 10-му округу, а жителям Усмани предстоит избрать депутатов двух округов в городской Совет. Как сообщает избирательная комиссия Липецкой области, всего на избирательных участках ждут более 43 000 человек: 40 000 — в Липецке и 3 000— в Усмани.

Голосование пройдет с помощью КОИБ - электронных комплексов обработки бюллетеней голосования. Сейчас идет проверка готовности избирательных участков. Вскоре все оборудование будет смонтировано.

За кресло депутата липецкого областного Совета по 10-му одномандатному округу (10 и 11 микрорайоны, районы «Университетский, «Елецкий» и Сырский Рудник) борются пять претендентов, все — представители политический партий. Это Александр Атаманенко - КПРФ, Кирилл Пастухов - «Справедливая Россия», Юрий Костин - «Единая Россия», Александр Муравлев - ЛДПР, Вадим Трофимов - «Коммунистическая партия Коммунисты России». Голосовать липчане смогут на 22-х избирательных участках. 

В Усмани в каждом избирательном округе по три кандидата — все они партийцы. По округу №4 баллотируются Ирина Вершинина — КПРФ, Татьяна Глушкова - «Единая Россия», Светлана Коробкина — ЛДПР, по округу №7 — Павел Рыжков (ЛДПР), Татьяна Федорчук («Справедливая Россия») и Алёна Щербакова («Единая Россия»). Голосование будет проходить в школе № 3 и в промышленно-технологическом колледже.
13 1059
#выборы
1

Комментарии (13)

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Не дадим присосатся к бюджету ЕДИНОРОАМ

2 минуты назад
Граждане вспомните захарова тонких и других
ответить

ЗА ЛЮБОГО КАНДИДАТА ГОЛОСУЕМ

7 минут назад
КРОМЕ КАНДИДАТА МУРА ВЛЁВА (такая мура липчанам не нужна)
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Гость

9 минут назад
ЗА ЛЮБОГО КАНДИДАТА ГОЛОСУЕМ, Видать он тебе жо-п-у разворотил, вот ты как петух и закукарекал.
ответить

Мимо проходил

16 минут назад
Алтухов победит всех
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Владимир

20 минут назад
Надеюсь ни один представитель Единой России не получит доверия народа.
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Рсдрп

27 минут назад
За любого, кроме едераста.
ответить

Мер

41 минуту назад
Нужно голосовать за любого кандидата, только ее из единой России, чтобы они не могли принимать антинародные законы.
ответить

ЗА ЛЮБОГО КАНДИДАТА ГОЛОСУЕМ

41 минуту назад
КРОМЕ КАНДИДАТА МУРА ВЛЁВА
ответить

ЗА ЛЮБОГО КАНДИДАТА

42 минуты назад
КРОМК КАНДИДАТА МУРА ВЛЁВА
ответить

Шакал я паршивый

46 минут назад
ПЖИВ !
ответить
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