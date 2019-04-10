43 000 жителей области в воскресенье ждут на избирательных участках

Голосование будет приходить с помощью КОИБов.

14 апреля в Липецкой области пройдут выборы. В Липецке горожане будут выбирать депутата областного Совета по 10-му округу, а жителям Усмани предстоит избрать депутатов двух округов в городской Совет. Как сообщает избирательная комиссия Липецкой области, всего на избирательных участках ждут более 43 000 человек: 40 000 — в Липецке и 3 000— в Усмани.



Голосование пройдет с помощью КОИБ - электронных комплексов обработки бюллетеней голосования. Сейчас идет проверка готовности избирательных участков. Вскоре все оборудование будет смонтировано.



За кресло депутата липецкого областного Совета по 10-му одномандатному округу (10 и 11 микрорайоны, районы «Университетский, «Елецкий» и Сырский Рудник) борются пять претендентов, все — представители политический партий. Это Александр Атаманенко - КПРФ, Кирилл Пастухов - «Справедливая Россия», Юрий Костин - «Единая Россия», Александр Муравлев - ЛДПР, Вадим Трофимов - «Коммунистическая партия Коммунисты России». Голосовать липчане смогут на 22-х избирательных участках.



В Усмани в каждом избирательном округе по три кандидата — все они партийцы. По округу №4 баллотируются Ирина Вершинина — КПРФ, Татьяна Глушкова - «Единая Россия», Светлана Коробкина — ЛДПР, по округу №7 — Павел Рыжков (ЛДПР), Татьяна Федорчук («Справедливая Россия») и Алёна Щербакова («Единая Россия»). Голосование будет проходить в школе № 3 и в промышленно-технологическом колледже.