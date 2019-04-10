Общество
сегодня, 12:07
Развалившуюся трубу на крыше дома по улице Первомайской заменят на новую
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Коммунальщики обещают возвести новую трубу на Первомайской,101, уже сегодня.
Как сообщал GOROD48 в понедельник, от бдительных липчан поступило сообщение о том, что в доме № 101 по улице Первомайская разваливается кирпичная труба. Груда кирпичей лежит на крыше, один на самом краю.
- В настоящее время трубу на крыше дома № 101 по улице Первомайская обследовали наши специалисты, они убрали кирпичи, часть поврежденной трубы демонтировали, а сегодня мы возведем новую, - сообщил директор ООО «Липецкая УК» Владимир Гуров. - Поскольку это высотные работы и без помощи автовышки нам не обойтись, то все действия мы согласовали с ГИБДД, работаем по всем правилам и с учетом техники безопасности.
Место работы полностью огорожено сигнальной лентой.
- В настоящее время трубу на крыше дома № 101 по улице Первомайская обследовали наши специалисты, они убрали кирпичи, часть поврежденной трубы демонтировали, а сегодня мы возведем новую, - сообщил директор ООО «Липецкая УК» Владимир Гуров. - Поскольку это высотные работы и без помощи автовышки нам не обойтись, то все действия мы согласовали с ГИБДД, работаем по всем правилам и с учетом техники безопасности.
Место работы полностью огорожено сигнальной лентой.
5 442
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