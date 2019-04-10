Общество

сегодня, 12:07

Развалившуюся трубу на крыше дома по улице Первомайской заменят на новую

5 442
#труба #разрушение
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Развалившуюся трубу на крыше дома по улице Первомайской заменят на новую

Коммунальщики обещают возвести новую трубу на Первомайской,101, уже сегодня.

Как сообщал GOROD48 в понедельник, от бдительных липчан поступило сообщение  о том, что в доме № 101 по улице Первомайская разваливается кирпичная труба. Груда кирпичей лежит на крыше, один на самом краю.  

- В настоящее время трубу на крыше дома № 101 по улице Первомайская  обследовали наши специалисты, они убрали кирпичи, часть поврежденной трубы демонтировали, а сегодня мы возведем новую, - сообщил директор ООО «Липецкая УК» Владимир Гуров. - Поскольку это высотные работы и без помощи автовышки нам не обойтись, то все действия мы согласовали с ГИБДД,  работаем  по всем правилам и с учетом техники безопасности. 

Место работы полностью огорожено сигнальной лентой.

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#труба #разрушение
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Комментарии (5)

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567

21 минуту назад
Какие же у нас дурацкие новости.
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Вот это НОВОСТЬ!

38 минут назад
Действительно - НОВОСТЬ ДНЯ! На первую полосу всех новостных газет мира эту новость нужно! Замените эту рассыпавшуюся трубу на трубу от парохода! Вот это будет новость! Посмеёмся!
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indezit

45 минут назад
Кто поменяет растаявшие дороги? Пустим немцев?
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Tt

46 минут назад
Круто!Новость дня!А у Михал Михалыча сегодня планируют толчок заменить-где про это новость?
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Артурчик

50 минут назад
Зачем, надо их местами поменять!
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