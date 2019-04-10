55 минут назад
Липчане считают достойной зарплатой 68 тысяч рублей
В рамках программы исследований качества жизни в городах России Финансовый университет при правительстве РФ оценил размер заработной платы, достаточной по мнению населения для достойной жизни.
Липчане считают, что для достойной жизни им нужна зарплата в 68 тысяч рублей. Белгородцам и орловчанам хватит 64 тысячи, курянам – нужно 65 тысяч.
По данным Росстата средняя номинальная зарплата в Липецкой области - 31 тысяча рублей.
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04.04.2019 14:35Экономика
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