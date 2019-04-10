Экономика

55 минут назад

Липчане считают достойной зарплатой 68 тысяч рублей

22 619
#зарплата
2
Липчане считают достойной зарплатой 68 тысяч рублей

В рамках программы исследований качества жизни в городах России Финансовый университет при правительстве РФ оценил размер заработной платы, достаточной по мнению населения для достойной жизни.

Самые высокие средние значения желаемой «достойной» заработной платы отмечены в Москве (100 тысяч), близких к ней городах-спутниках – Химках, Балашихе и Подольске, а также в Санкт-Петербурге (от 90 до 96 тысяч).

Липчане считают, что для достойной жизни им нужна зарплата в 68 тысяч рублей. Белгородцам и орловчанам хватит 64 тысячи, курянам – нужно 65 тысяч.  

По данным Росстата средняя номинальная зарплата в Липецкой области - 31 тысяча рублей.



22 619
#зарплата
2

Комментарии (22)

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Стань

2 минуты назад
Мер, Дружбаном Путина и жизнь твоя удалась !
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Сенсей

3 минуты назад
Ватники продолжают считать в рублях. Посчитайте, в баксах ваша реальная ЗП снизилась в 2 раза за 5лет!
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Повышаешь

4 минуты назад
Коля-миллиард (из Лебедяни), Рождаемость для Путина , Сдаешь спермограмму !
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Коля-миллиард (из Лебедяни)

5 минут назад
Земляки, работать надо уметь! Я в 2017 г по 95 миллионов в месяц зарабатывал. Скоро раскрою информацию по 2018 году. Вы будете приятно удивлены. Единственный минус - от такой работы у меня всегда руки в мозолях
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както так

10 минут назад
Скажите, какая сумма вам нравится ? 68т.р, -- быстро ответили Липчане - - В месяц? - В год.
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Анна

16 минут назад
Гостэто где же мужчина 15 полцчает а женщина 10Таких зарплат по моему нет уже
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Справедливый

16 минут назад
Хоть разок такую получку получить .
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li

17 минут назад
68 - это зп за полгода в Липецке?
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Мер

19 минут назад
При зарплате 68 тысяч рублей в месяц, квартиру в Мюнхене не купишь.
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Я

19 минут назад
Не, вы знаете, маловато будет. Тыр 150, вот это боле мене достойно .
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