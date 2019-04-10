Липчане считают достойной зарплатой 68 тысяч рублей

В рамках программы исследований качества жизни в городах России Финансовый университет при правительстве РФ оценил размер заработной платы, достаточной по мнению населения для достойной жизни.

Самые высокие средние значения желаемой «достойной» заработной платы отмечены в Москве (100 тысяч), близких к ней городах-спутниках – Химках, Балашихе и Подольске, а также в Санкт-Петербурге (от 90 до 96 тысяч).



Липчане считают, что для достойной жизни им нужна зарплата в 68 тысяч рублей. Белгородцам и орловчанам хватит 64 тысячи, курянам – нужно 65 тысяч.



По данным Росстата средняя номинальная зарплата в Липецкой области - 31 тысяча рублей.







