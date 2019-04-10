Общество
56 минут назад
По Октябрьскому мосту бродит женщина
Женщина ходит по двойной сплошной полосе.
Автомобилистам стоит быть предельно внимательными при движении по Октябрьскому мосту в Липецке. Сегодня там, прямо по проезжей части, гуляет женщина. Она не реагирует на сигналы машин и держит путь в сторону площади Танкистов.
Примечательно, что женщина очень похожа на пропавшую вчера Липецке пенсионерку.
Примечательно, что женщина очень похожа на пропавшую вчера Липецке пенсионерку.
потный
!!!
Это Уваркина
ну че
Кирилл
Вишня
Автор видео
Я
///
Ольга