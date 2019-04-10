По Октябрьскому мосту бродит женщина

Женщина ходит по двойной сплошной полосе.

Автомобилистам стоит быть предельно внимательными при движении по Октябрьскому мосту в Липецке. Сегодня там, прямо по проезжей части, гуляет женщина. Она не реагирует на сигналы машин и держит путь в сторону площади Танкистов.Примечательно, что женщина очень похожа на пропавшую вчера Липецке пенсионерку.