Общество

56 минут назад

По Октябрьскому мосту бродит женщина

16 1225
#пешеход
2

Женщина ходит по двойной сплошной полосе.

Автомобилистам стоит быть предельно внимательными при движении по Октябрьскому мосту в Липецке. Сегодня там, прямо по проезжей части, гуляет женщина. Она не реагирует на сигналы машин и держит путь в сторону площади Танкистов. 



Примечательно, что женщина очень похожа на пропавшую вчера Липецке пенсионерку.


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16 1225
#пешеход
2

Комментарии (16)

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потный

3 минуты назад
Ну да точно Уваркина. Местечко ищет. Как раньше на рынке. Сахором торгонуть
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!!!

7 минут назад
Кирилл, Вы - один из немногих нормальных людей в Липецке. Побольше бы таких, как Вы!
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Это Уваркина

17 минут назад
Бродит по городу. Бабло с людей на благоустройство дворов собирает
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ну че

25 минут назад
Бродит значит бродяга
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Кирилл

37 минут назад
я отвез её до инспекторв ГАИ и ее скорая помощь увезла
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Вишня

39 минут назад
Это женщина, которая пропала вчера. Проявите милосердие, подвезите до больницы или домой. Нельзя же так, проехать мимо. Будьте милосердными.
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Автор видео

40 минут назад
а кто моё видео отсюда взял? https://vk.com/myregion48
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Я

44 минуты назад
Ольга, похоже на нее , темные бриджи в горох
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///

45 минут назад
так вот она https://gorod48.ru/news/1659471/
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Ольга

47 минут назад
https://gorod48.ru/news/1659471/ НЕ ОНА?
ответить
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