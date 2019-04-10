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В схему садоводческого маршрута № 41 будет включена дополнительная остановка

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#транспорт
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В схему садоводческого маршрута № 41 будет включена дополнительная остановка
Как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, в связи с обращениями граждан, а также в целях улучшения транспортного обслуживания СНТ «Дачный-1», СНТ «Дачный-2» с 13.04.2019 в схему садоводческого маршрута № 41 «п. Матырский - сады «Дачный 3, 4, 5» будет включен дополнительный остановочный пункт «Улица Черешневая».

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время его прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента, МБУ «ЛГТК».
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#транспорт
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