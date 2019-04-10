Поисковики нашли могилу ельчанина –защитника Крыма

Внук морпеха, погибшего в боях за Керчь, собирается посетить место захоронения героического деда

Как рассказал GOROD48 заместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов, в организацию некоторое время назад обратился ельчанин Атаманов Александр с просьбой помочь найти место захоронения его деда Мигунова Георгия Ивановича, который по имеющейся у родных информации погиб в начале 1944 года в районе Керчи.



- Как нам удалось установить, Мигунов Георгий Иванович, 1910 года рождения, который проживал в Ельце, в Ламской слободе, на Большой улице д.159 (в настоящее время это улица Дякина), был призван в действующую армию Елецким РВК в 1942 году. Дома осталась жена Мигунова Наталья Ивановна и дочь Валентина. Проходил он службу в должности командира отделения 2-го взвода 1-й роты 393-го Новороссийского отдельного батальона морской пехоты. Георгий Иванович воевал достойно, о чем свидетельствуют его награды. Приказом командующего Черноморским флотом №77с от 14 октября 1943 года, по представлению командира 393 Новороссийского ОБМП Героя Советского Союза Ботылева В.А., Мигунов был награжден медалью «За отвагу» за освобождение Новороссийска и «Малой земли». 21 ноября 1943 года он был представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени уже за операции по освобождению Крыма. Однако свою заслуженную награду Георгию Ивановичу получить не удалось. Во время боев за город Керчь наш земляк погиб 24 января 1944 года. Местом его первоначального захоронения значился мыс Защитный Керчи. Уже после его гибели 14 февраля 1944 года вышел приказ №15 командующего Черноморским флотом, которым Мигунов был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Благодаря информации, предоставленной из Калининграда капитаном 1-го ранга в отставке, поисковиком, Михаилом Николаевичем Пыресиным, нам удалось связаться с заместителем руководителя Крымской Республиканской поисково-патриотической Ассоциации общественных организаций "Отчизна" Дзюбой Наталей Юрьевной, которая сообщила, что после войны Мигунов., как и другие погибшие, был перезахоронен в братской могиле на Воинском кладбище Керчи, которое расположено недалеко от центра города. Она попросила прислать фотографию Георгия Ивановича для внесения в Книгу Памяти, что нами было сделано.



В самое ближайшее время внук Мигунова Александр планирует посетить Керчь, чтобы побывать на Воинском кладбище и поклониться своему деду.



Родные нашего земляка 75 лет почти ничего не знали о его судьбе и месте захоронения. Благодаря неравнодушным людям в разных уголках нашей Родины удается по крупицам узнавать судьбы защитников Отечества, и эта история является тому подтверждением.



