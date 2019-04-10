Грязинец лишится товара на 1,4 млн рублей

Мужчина продавал контрафактные сигареты и алкоголь.

Грязинский городской суд вынес приговор торговцу контрафактом. Местный житель промышлял перепродажей спиртного и сигарет, на которых не было акцизных марок. «Бизнес» грязинца закончился, когда его клиентами выступили сотрудники полиции.



Установлено, что грязинец с конца 2016 года купил не менее восьми партии сомнительного алкоголя и сигарет. Каждая партия — примерно по 200 бутылок спиртного и 1000 пачек сигарет популярных марок, но неизвестного происхождения. На складе «бизнесмена», под который он переоборудовал «ГАЗ-3102», находилось почти 800 бутылок разного спиртного - игристого напитка «Bosca Anniversary», вина «Тоrо de Оrо», вермута «Martini Bianco», водки «Нефть», водки «Родники Сибири», «Царская Охота», «Царская Охота Platinum», водки «Finskay», «Белая береза», водки «Облепиховая», коньяка «Лезгинка», виски «Jack Daniels», коньяка «Кизляр». Также у грязинца нашли примерно 12 000 пачек сигарет без каких-либо сопроводительных документов. «Бизнесмен» ставил на спиртное и сигареты цены, значительно ниже рыночных. Например, коньяк или виски он предлагал за 300-500 рублей, а цены на сигареты варьировались от 60 до 110 рублей за пачку. Весь товар оценили в 1,4 млн рублей. Грязинца взяли с поличным в момент сделки. Клиентами продавца оказались оперативники полиции. Весь нелегальный товар был изъят.



Подсудимый согласился с обвинением. Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - хранение контрафакта с целью перепродажи в особо крупном размере. Грязинцу назначили наказание в виде штрафа в 500 000 рублей. Весь изъятый алкоголь, а также сигареты, уничтожат.