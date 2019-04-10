В Липецкой области самая трудоустроенная молодежь

Такие данные предоставил Минтруд.

Самая большая доля трудоустроенной молодёжи в 2018 году отмечается в Липецкой области, сообщает издание RT со ссылкой на Минтруд.

По данным ведомства, управление труда и занятости Липецкой области успешнее своих коллег из других регионов подбирало работу для граждан от 16 до 29 лет в прошлом году. Так, в нашем регионе трудоустроиться смогли 89,4% соискателей. Ближе всех по этому показателю Белгородская область – 88,4%, Чувашия – 87,4%, Тюменская область – 85,8%, Саратовская область – 85,6% и республика Дагестан – 85,6%.

Наименьший уровень трудоустройства молодёжи в 2018 году зафиксирован в республиках Ингушетия (7,4%), Северная Осетия (24,1%), на Чукотке (33,2%) и в Амурской области (37,6%).

Всего в 2018 году в службы занятости обратились 966,2 тыс. граждан от 16 до 29 лет. Две трети из них были трудоустроены. Что касается высокого уровня трудоустройства молодёжи в Липецкой и Белгородской областях, то эксперты связывает это со структурой экономики, которая присуща этим регионам: развитая энергетика и металлургическая промышленность, и регулярная ротация кадров.