Под Липецком дерево упало на могилы

Старая береза повредила несколько захоронений.

Сегодня в редакцию GOROD48 пришло письмо от липчанки Натальи Коваленко, возмущенной безалаберностью работников Казинского сельской администрации:- Вот такой сюрприз меня ждал вчера вечером на старом Казинском кладбище. Хотела навести порядок на могилах родных, а увидела вот это! Слезы и жуткое отчаяние долго не давали мне успокоится. К кому теперь обращаться для уборки данного безобразия и восстановления оградки? А ведь в прошлом году проводилась опиловка и уборка на данной территории. Почему тогда такое произошло в этом году?Мы связались с Верой Шмыгалевой, и.о. главы Казинского сельского поселения. Она сообщила, что действительно в прошлом году на кладбище проводилась опиловка старых деревьев, но избавиться от всех потенциально аварийных деревьев не удалось, потому что родственникам некоторых похороненных тут людей старые деревья нравились и они стали препятствовать процессу.- Да, об упавшем дереве мы знаем. Мы его скоро уберем и продолжим опиловку деревьев на кладбище. С требованием возмещения материального ущерба из-за разбитых деревом надгробий и оград к нам еще никто не обращался, - рассказала Вера Шмыгалева.Казинское кладбище уже переполнено. Поэтому в этом году в Казинке будет открыто новое место для захоронений.