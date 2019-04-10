Происшествия

40 минут назад

Под Липецком дерево упало на могилы

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#благоустройство
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Под Липецком дерево упало на могилы

Старая береза повредила несколько захоронений.

Сегодня в редакцию GOROD48 пришло письмо от липчанки Натальи Коваленко, возмущенной безалаберностью работников Казинского сельской администрации:

- Вот такой сюрприз меня ждал вчера вечером на старом Казинском кладбище. Хотела навести порядок на могилах родных, а увидела вот это! Слезы и жуткое отчаяние долго не давали мне успокоится. К кому теперь обращаться для уборки данного безобразия и восстановления оградки? А ведь в прошлом году проводилась опиловка и уборка на данной территории. Почему тогда такое произошло в этом году?

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Мы связались с Верой Шмыгалевой, и.о. главы Казинского сельского поселения. Она сообщила, что действительно в прошлом году на кладбище проводилась опиловка старых деревьев, но избавиться от всех потенциально аварийных деревьев не удалось, потому что родственникам некоторых похороненных тут людей старые деревья нравились и они стали препятствовать процессу.

- Да, об упавшем дереве мы знаем. Мы его скоро уберем и продолжим опиловку деревьев на кладбище. С требованием возмещения материального ущерба из-за разбитых деревом надгробий и оград к нам еще никто не обращался, - рассказала Вера Шмыгалева.

Казинское кладбище уже переполнено. Поэтому в этом году в Казинке будет открыто новое место для захоронений.

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#благоустройство
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Комментарии (3)

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24 секунды назад
Вот открытие. Дерево упало. В с.Донское в прошлом году тоже деревья попадали после сильного ветра. И что? Приехали, попросили рабочих кладбищенских распилить, благо они рядом были, делами занимались..Распилили и все...Что здесь твкого? Деревья падали и будуть падать, а тем более на кладбище...Главное никого не пришибло. Проблема надуманая: она пришла, увидела дерево и оскорбилась...Это все повседневное....
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Старожил

15 минут назад
Посмотрите на кладбище в районе Левобережья. Повсюду грязь, обломки деревьев, свалка мусора, собаки. Когда же уберут этот поселок на Лесной. Такое ощущение, что в городе нет и не было никакой власти. Будто попадаешь в какое-то средневековье. Люди как могут убирают свои могилы, но вокруг кладбища типичная мусорная помойка, развалины каких-то зданий, строительный мусор. Обидно, неужели наши умершие заслужили такое? НЛМК-богом и властью забытый угол. Центральные улицы привели в порядок, но стоит зайти на задворки и будто возвращаешься в какое-то доисторическое время. Кому нужны эти Потемкинские деревни. Раньше хоть НЛМК смотрел за своей территорией, а теперь Лисин только в свой карман глядит, а о людях -никакой заботы. Когда же это все кончится?
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НЕ ПАТРИОТ

23 минуты назад
Дерево уберут, денег за ущерб никто не заплатит. И, кому "нравилась" эта сухая берёза, не понятно.
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