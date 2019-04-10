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На улице 30 лет Октября заменят 800 метров труб

4 332
#энергетики
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На улице 30 лет Октября заменят 800 метров труб

Сотрудники Липецкого филиала ПАО «Квадра» приступили к капитальному ремонту теплотрассы на улице 30 лет Октября. Энергетики заменят более 800 метров внутриквартальной сети. Вместо ветхих труб проложат новые, с повышенным сроком службы. На эти цели компания  направит более 10 млн рублей. 

«Сейчас на улице 30 лет Октября ведутся подготовительные работы. Непосредственно замену труб мы планируем начать в мае, когда будут проводиться гидравлические испытания  и потребителей отключат от горячего водоснабжения», - пояснил главный инженер филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Виталий Гордеев.

Липецкий филиал ПАО «Квадра» предупреждает автолюбителей, что  с 10 апреля в связи с земляными работами проезд по улице 30 лет Октября от улице Гагарина до пересечения с ул. 4-ой Пятилетки будет запрещен. 

Проведение работ согласовано с управлением главного смотрителя Липецка, а новая временная схема дорожного движения – с городским отделом ГИБДД УМВД России.  


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#энергетики
1

Комментарии (4)

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цензура

18 минут назад
автор, зайди в яндекс.панораму и там скачай прошлогодние фотки улицы 30 лет Октября, о которой написал. так будет лучше. одну фотку с трубами на Интернациональной суете во все статьи, потому что там тоже видно трубы))). пора уже как-то о престиже конторки задуматься. посерьезнее там
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Предприниматель

44 минуты назад
Не трогать главного покупателя табачной лавки! Она одна нам выручку делает. Огого)
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Ххх

45 минут назад
Мозг мэрши просто затуманен дымом сигарет. Это ж надо столько курить)))
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Ася

45 минут назад
В дождь именно этим и надо заниматься. Мало грязи в пипецке. Я смотрю у Уваркиной мозгов много!
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