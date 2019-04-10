На улице 30 лет Октября заменят 800 метров труб

Сотрудники Липецкого филиала ПАО «Квадра» приступили к капитальному ремонту теплотрассы на улице 30 лет Октября. Энергетики заменят более 800 метров внутриквартальной сети. Вместо ветхих труб проложат новые, с повышенным сроком службы. На эти цели компания направит более 10 млн рублей.

«Сейчас на улице 30 лет Октября ведутся подготовительные работы. Непосредственно замену труб мы планируем начать в мае, когда будут проводиться гидравлические испытания и потребителей отключат от горячего водоснабжения», - пояснил главный инженер филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Виталий Гордеев.

Липецкий филиал ПАО «Квадра» предупреждает автолюбителей, что с 10 апреля в связи с земляными работами проезд по улице 30 лет Октября от улице Гагарина до пересечения с ул. 4-ой Пятилетки будет запрещен.

Проведение работ согласовано с управлением главного смотрителя Липецка, а новая временная схема дорожного движения – с городским отделом ГИБДД УМВД России.