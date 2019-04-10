4-летнюю девочку сбили в Липецке

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 апреля в Тербунском районе на автодороге «Хлевное – Тербуны» 39-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» не справился управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В ДТП пострадали сам водитель и его 42-летняя пассажирка. Оба доставлены в ГУЗ «Тербунская МРБ», женщина - госпитализирована.





В Липецке на улице Свиридова 23-летний водитель «Фольксваген Поло» вне зоны пешеходного перехода сбил 4-летнюю девочку. По предварительным сведениям, девочка передвигалась в сопровождении взрослого. Ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу и после оказания помощи отпустили домой.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1303 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 881 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



