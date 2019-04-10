Общество
сегодня, 09:15
31 000 рублей потеряла липчанка при покупке машины
6 1230
Женщина стала жертвой мошенников.
9 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя жительница Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина пыталась купить автомобиль через сайт объявлений. Она перевела продавцам 31 000 рублей, после чего с ней перестали выходить на связь.
Ведетс проверка обстоятельств совершения преступления.
Ведетс проверка обстоятельств совершения преступления.
6 1230
Сенсей
НЕ ПАТРИОТ
Дед
дзен
@@@@
Грюндик