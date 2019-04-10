Общество

сегодня, 09:15

31 000 рублей потеряла липчанка при покупке машины

6 1230
#мошенничество
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31 000 рублей потеряла липчанка при покупке машины

Женщина стала жертвой мошенников.

9 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя жительница Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина пыталась купить автомобиль через сайт объявлений. Она перевела продавцам 31 000 рублей, после чего с ней перестали выходить на связь.

Ведетс проверка обстоятельств совершения преступления.
6 1230
#мошенничество
1

Комментарии (6)

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Сенсей

1 минуту назад
Так потеряла или украли? Что за фейк новости?
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НЕ ПАТРИОТ

32 минуты назад
"28-летняя жительница Липецка"... Судя по возрасту, деменция придёт к ней ещё не скоро...
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Дед

49 минут назад
Я думал бабы водители только дальтоники как видим ездить с закрытыми глазами это не все их достоинства
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дзен

57 минут назад
Полная лошара.
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@@@@

сегодня, 09:25
Липчанки за рулем, некоторые, смешные такие... лица попроще сделайте, пешеходов пропускайте и вообще, на землю опуститесь. Перевела деньги не видя и не пощупав машину, не проверив документы? Вот и у некоторых машина есть, а ума нет.
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Грюндик

сегодня, 09:22
Лох не мамонт, лох не вымрет
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