31 000 рублей потеряла липчанка при покупке машины

Женщина стала жертвой мошенников.

9 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя жительница Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, женщина пыталась купить автомобиль через сайт объявлений. Она перевела продавцам 31 000 рублей, после чего с ней перестали выходить на связь.



Ведетс проверка обстоятельств совершения преступления.