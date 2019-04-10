30 минут назад
«Ария» сразила липчан мощным шоу
Обзор впечатлений зрителей.
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Это просто было нереально!!! #ариявлипецке Слушать любимые песни на диске и в живую, это просто не сравнить!! Такая энергетика, мощь, толпа... Каждая нота отдается в сердце... Мне кажется не нужно быть заядлым фанатом что бы это почувствовать! Как вам впрочем мои вокальные данные? Теперь Вы понимаете, почему у меня дочь не любит колыбельные? да-да, я не стесняюсь, смирилась что не дано, но отказаться от подпевания песен меня никто не уговорит Хочу еще, может на "Чернозем" в августе?… #ария #концерт #липецк #lipetsk
гость