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30 минут назад

«Ария» сразила липчан мощным шоу

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#Ария #концерт #соцсети
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Обзор впечатлений зрителей.

Накануне в Липецке выступила группа «Ария». Шоу музыкантов, посвященное презентации нового альбома, собрало аншлаг. Липчане охотно через соцсети делятся своими впечатлениями от концерта. Прием липчан оценили и музыканты «Арии».




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Это просто было нереально!!! #ариявлипецке Слушать любимые песни на диске и в живую, это просто не сравнить!! Такая энергетика, мощь, толпа... Каждая нота отдается в сердце... Мне кажется не нужно быть заядлым фанатом что бы это почувствовать! Как вам впрочем мои вокальные данные? Теперь Вы понимаете, почему у меня дочь не любит колыбельные? да-да, я не стесняюсь, смирилась что не дано, но отказаться от подпевания песен меня никто не уговорит Хочу еще, может на "Чернозем" в августе?… #ария #концерт #липецк #lipetsk

Публикация от Екатерина Баева (@ekaterina.baeva)









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#Ария #концерт #соцсети
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Комментарии (1)

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гость

11 минут назад
звук был отвратный! с середины зала слов вообще не было слышно!
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